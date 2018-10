Patrícia Vieira

O grupo paranaense Ladies Ensemble, formado por 20 musicistas que tocam os mais diversos instrumentos e um vasto repertório, tem lotado teatros no Paraná, mas o trabalho das Ladies, comandadas pela diretora artística e violista Fabiola Bach Akel vai além dos palcos, defensoras das causas femininas, são ativas na luta contra a violência e prevenção a doenças como o câncer de mama, entre muitas outras causas.

“A Ladies Ensemble é o encontro de musicistas de diferentes idades, vertentes, influências e inspirações. Sou grata à Fabiola pela oportunidade de fazer parte desta orquestra, e pela possibilidade de aprender com estas mulheres, que a partir de suas histórias e trajetórias, compartilham música e experiências” relata, Maryanne Francescon, acordeão.

A ideia da formação de um grupo só de mulheres surgiu quando Fabiola participou de um projeto da Avon, em 1999. “A Avon queria entrar no mercado de perfumaria no Brasil e vieram com uma proposta de uma orquestra só de mulheres, chamado Avon Women in Concert, e eu participei de algumas edições, inclusive com cantoras famosas como a Sarah Brightman. Eram grandes produções, mas mesmo ali a orquestra não era protagonista e sim as solistas, o que tornou a experiência apesar de muito importante, frustrante por que a gente quer a orquestra como estrela”, revelou.

E foi justamente a passagem pela Orquestra da Avon que fez com que acendesse em Fabiola o desejo da formação de uma orquestra só de mulheres. Quando voltou para Curitiba formou um quarteto de cordas, o grupo foi crescendo e desde 2009 formam o Ladies Ensemble.

No início Fabíola convidou as colegas da sinfônica, depois começou a fazer audição e entrevista para contratar, pois o grupo cresceu e novas integrantes começaram a chegar. Da veterana Oksana à novata Letícia a energia do grupo transcende: “Faz alguns anos que tenho a oportunidade de participar deste projeto tão especial e observar não apenas o crescimento musical do grupo, mas o fortalecimento do elo de amizade e companheirismo que existe”, Oksana Meister, violino.

“Então, eu ainda sou nova na orquestra, mas acho que já posso falar um pouquinho. Existe uma sensação diferente, que não sei explicar muito bem, mas que acontece quando há um grupo de mulheres reunidas. É uma sensação de acolhimento. Uma energia diferente, parece que existe uma empatia no ar. É bem interessante. Estou animada para abraçar a ideia”, Letícia, Grockotzki, acordeão.

Com brilho nos olhos e a determinação de quem acredita ter encontrado o caminho certo a diretora fala sobre as dificuldades e conquistas das Ladies: “Inicialmente eu percebi que as pessoas não levavam muito a sério o grupo e eu sentia dentro das orquestras que a mulher nunca tinha uma posição de destaque, de protagonista. O spalla, o chefe de naipe normalmente eram homens. Na Filarmônica de Viena, por exemplo, até a década de 1990 era proibido entrar mulher, quando começou a ficar muito feio eles permitiram, hoje tem cinco mulheres entre 90 músicos. Eu mesma sentia essa resistência, muitas vezes mesmo tirando notas mais altas, não tinha a mesma posição de destaque do colega homem”.

A violinista Morgana Schvetler também ressalta o predomínio masculino no meio erudito. “Me sinto muito realizada em fazer parte desse grupo de musicistas unidas e talentosas. Somos mulheres buscando o nosso espaço e reconhecimento artístico pela qualidade do nosso trabalho, numa área profissional tão restrita e predominantemente masculina”.

Uma das questões enfrentadas pelo grupo é a ausência de maestrinas em Curitiba. Mesmo no Brasil são poucas as mulheres que ocupam essa posição. Atualmente o grupo é regido pelo maestro Alessandro Sangiorgi, mas pensando no futuro Fabiola está estudando regência.

“Estar regendo uma orquestra é sempre uma emoção muito grande, essa emoção fica ainda maior quando se está à frente da Orquestra Ladies Ensemble, uma perfeita combinação de amizade, companheirismo, talento e beleza. Em vários momentos no decorrer da música, esqueço que estou numa orquestra, me sinto num jardim musical”, Alexandre Brasolin, maestro e arranjador.

Segundo Fabiola muitas vezes as próprias mulheres têm resistência ao trabalho e principalmente a liderança feminina. Dentro da orquestra elas trabalham temas como sororidade e buscam apoiar uma as outras diante das dificuldades. “Não é um grupo feminista, a gente usa roupa cor de rosa, usa vestido, maquiagem, queremos ser mulheres femininas, mas ao mesmo tempo ter nosso espaço”, ressalta.

“‘Ser forte não significa exercitar os músculos. Significa encontrar seu próprio brilho sem fugir, vivendo ativamente com a natureza selvagem de uma maneira própria. Significa ser capaz de aprender, ser capaz de defender o que sabemos. Significa se manter e viver’, essa frase, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, lembrei no primeiro ensaio com a orquestra. Não há poder maior para gerar força do que a união. E essa orquestra é isso: mulheres unidas! A nossa força é a música que faz nossa alma vibrar. E através dessa paixão a Ladies Essemble criou seu brilho próprio, que, com muita certeza, já inspirou e está inspirando muitas outras mulheres a seguirem seus sonhos e suas paixões da alma sem medo. Em meio a tantas adversidades e julgamentos, juntas, nós nos lembramos porque fazemos a nossa arte e disso vem a certeza de que estamos no caminho certo. Sou muito grata por poder partilhar dessa união de mulheres que se fortalecem, se ajudam e inspiram!”, completa Gabriela Dalferth Sossmeier, violono.

Um dos temas trabalhados pelo grupo é a violência contra mulher. No espetáculo Carmem, personagem de uma opera que foi assassinada pelo companheiro porque queria romper o relacionamento, a personagem é representada por uma sombra e um narrador relata o que acontece para que o público fique mais próximo da apresentação. Fabiola conta que em uma das apresentações na pequena cidade de Santa Helena, no interior do Paraná, a realidade e a ficção estreitaram seus laços.

Enquanto as Ladies ensaiavam no teatro da cidade, houve uma confusão do lado de fora e uma das musicistas socorreu e acolheu no teatro uma moça que estava fugindo do companheiro que queria agredi-la e quando a polícia chegou, perguntou o que a vítima tinha feito para ser agredida. “Nesse momento algumas Ladies entenderam a importância do trabalho de conscientização que realizamos, se nós mulheres não levantarmos a bandeira e educarmos melhor nosso meninos, quem o fará?”, questionou.

“Tocar numa orquestra formada apenas por mulheres é saber que estarei segura. Segura em poder ser quem eu sou, segura em não passar uma imagem errada, segura de fazer música com amigas. Cresci tocando num ambiente feminino, com professoras talentosas, e agora tenho a sorte de poder continuar realizando um trabalho da mesma forma. Com amigas, mulheres, garotas. Servimos de exemplo para uma nova geração que já teve o prazer de tocar conosco. Minhas alunas sabem que elas podem tocar como meninas, confiantes e fazendo o que amam: música”, Thalita Ferronato, violino.

Patrocínio

O grupo ganhou destaque e passou a ter uma sequência de trabalhos quando conseguiu a aprovação de um projeto pela Lei Rouanet. “A Rouanet é uma lei séria, a gente está vivendo uma pichação contra a lei, mas não é nada disso, como tudo, tem gente que usa a lei de uma forma errada, mas a prestação de contas é muito rigorosa, as normativas são muito corretas, não sei como conseguem burlar isso”, ressaltou Fabiola.

De acordo com a diretora quando o projeto é pela Lei Rouanet elas têm um comprometimento ainda maior, para que o dinheiro público seja bem investido, são realizados muitos ensaios e existe uma preocupação com todos os detalhes, do repertório ao figurino. As apresentações normalmente têm a bilheteria revertida para caridade ou portas abertas visando atrair mais público, permitindo que pessoas que não teriam possibilidade de assistir uma orquestra o façam. “O projeto do Concerto das Rosas, feito em parceria com a Unicultura, teve a renda revertida para Associação Dos Amigos do HC para o suporte de mulheres com câncer de mama”, contou Fabiola.

A orquestra que faz em média dois shows mensais, encerrou uma turnê no primeiro semestre e está em fase de captação para um novo projeto via Lei Rouanet. As Ladies farão apresentações em escolas. O projeto chamado Viva, que homenageia grandes mestres da música, tem como objetivo apresentar e familiarizar as crianças e adolescentes com a música erudita.

Atualmente os ensaios do grupo, que recebe cachê mensal, acontecem em espaços públicos como o Canal da música e o Teatro Guaíra, mas a diretora está analisando propostas de parcerias para que tenham um local de ensaio fixo.

O Ladies Ensemble também realiza apresentações fechadas através de patrocínio direto. No próximo dia 19 de outubro, farão uma apresentação em homenagem às mulheres empreendedoras na Federação do Comércio (Fecomércio).

Segundo Fabiola as empresas que associarem suas marcas ao projeto só têm a ganhar. “A mulher é o grande consumidor, consome carro, alimento, joias, livros, roupas, é difícil um segmento que a mulher não seja consumidora e quando eu falo que é uma orquestra só de mulheres o olho da mulher brilha, a gente abre espaço, valoriza o trabalho da mulher, isso traz ganhos para as marcas e empresas”, finaliza.

Figurino

O figurino é um dos detalhes que compõe a imagem do Ladies Ensenble, feminino, colorido, prático e delicado, vai do terno pink a vestidos longos, fluídos e florais. Patrocinado pela marca curitibana Companhia da Roupa, faz cada vez mais sucesso.

“Mulher e moda têm tudo a ver. Trabalhamos com confecção aqui em Curitiba há 50 anos, tendo como foco a mulher executiva e empreendedora. Vendo as restrições que a mulher sofre no mundo da música, onde o homem é privilegiado, essa ideia de empoderamento feminino, uma orquestra só de mulheres, achei que combina com nosso intuito de valorizar a mulher, que pode ser ao mesmo tempo profissional e bonita. Entendemos que a Companhia da Roupa tem tudo a ver com o Ladies Ensenble. Temos criado os figurinos da orquestra ao mesmo tempo elegantes e práticos, investimos em tecnologia de tecido para mulheres que precisam estar sempre bem”, afirmou Ardisson Akel, proprietário da marca e presidente da Junta Comercial do Paraná (Jucepar).

Entre as ações da marca estão os sorteios de peças idênticas às utilizadas pela Ladies Ensemble.

Visibilidade

O repertório do Ladies Ensemble vai de Vivaldi a Queen. A base da orquestra é de cordas, violinos, viola, violoncelo, mas também piano, percussão e ainda acordeons. “Buscamos deixar a orquestra mais contemporânea, por exemplo, colocamos uma bateria no Vivaldi, buscamos fazer de uma forma com que as pessoas entendam”, explica Fabiola.

Nos dois últimos anos a orquestra fez 20 concertos pelo interior do Paraná e em algumas cidades além da lotação máxima dos teatros havia um grande público no lado de fora. “A Ladies Ensemble é a oportunidade que temos para nos expressar e comunicar beleza e emoções para o público por meio da música”, Lina Abe, percussão.

As Ladies têm ganhado visibilidade não só no Paraná, mas em todo o Brasil. Fabiola conta que têm recebido propostas e convites de artistas importantes, que em breve serão revelados. “Fazer parte de um grupo tão grande e heterogêneo de mulheres tem muitas vantagens e desafios…”, completa Ana Clavijo, violoncelo.

Segundo Fabiola, que se preocupa com a perda de público do meio erudito, o segredo do sucesso das Ladies é focar em repertórios vastos e inesgotáveis, tocar clássicos, com atrativos contemporâneos e investir na formação de plateia.

“Todas as Ladies têm sua classe. No concerto de Natal, abrimos para as crianças participarem e foi uma experiência muito interessante. Criança não precisa aprender e ver só música de desenho animado e de cinema, podem aprender mais e levam muito à sério”, completou.

Fabiola Akel

Fabiola começou a estudar música na Belas Artes aos sete anos de idade e com 10 anos entrou para Orquestra Juvenil da Universidade Federal do Paraná. Posteriormente continuou sua formação em São Paulo, onde cursou a Universidade Estadual Paulista e participou de diversas orquestras. “Só de cadeira de orquestra eu tenho 36 anos, em São Paulo, tive muita vivência com maestros e grupos importantes de operas e sempre tive a inquietação de fazer coisas diferentes.

Em 2003, Fabiola, que também tem curso de extensão em Yale, entrou para a Orquestra Sinfônica do Paraná, onde permaneceu por 14 anos. “Eu saí da orquestra há três anos para me dedicar exclusivamente para o projeto da Ladies Ensemble”, finalizou.

Serviço

Contato: Universidade Livre da Cultura (Unicultura)

Fone: (41) 3023-2008 (Falar com Vicky).