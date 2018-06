LabSonica abre residência para gravadora

Laboratório de experimentações sonoras do Instituto de Inovação e Criatividade da Oi, no Rio de Janeiro, o LabSonica vai receber um selo ou gravadora independentes para uma residência de três meses. O edital para a seleção para essa ocupação está com inscrições abertas e gratuitas, até as 17h de 24 de julho, no site www.oifuturo.org.br.

Victor de Almeida, gerente de cultura da Oi Futura, Yuri Chamusca, um dos responsáveis pelo projeto, informam que podem se inscrever somente pessoa jurídica e microempreendedores individuais de todo o país. Durante a residência, o selecionado vai fazer uso do estúdio com mais de um artista de seu casting.

O selo (ou gravadora) selecionado deverá realizar a gravação de um álbum, de um EP inédito e elaborar uma playlist com todas as músicas gravadas na residência em uma plataforma de streaming, a ser escolhida pelo Oi Futuro. Também está prevista um pocket show ou uma performance sobre o processo de residência, em agosto de 2019. Além disso, haverá dois pitchings com curadores e produtores dos festivais de música patrocinados pela Oi e apoiados pelo instituto, como forma de aproximação e estabelecimento de uma rede de trocas com o ecossistema da música nacional.

Com mais de 500m², o O Lab Oi Futuro abriga o LabSonica e o Labora, sendo um espaço de criação, experimentação e colaboração, idealizado para impulsionar criadores de diversas áreas e startups de impacto social de todo o país, selecionados por editais públicos. Oferece estrutura física e suporte técnico necessários para que seus participantes viabilizem seus projetos em um ambiente que estimula a produção colaborativa, a formação de redes e a inovação.

O edital é uma ação do Oi Futuro, instituto de inovação e criatividade que promove ações de educação, cultura, inovação social e esporte para melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade.

“Queremos formar uma comunidade sônica que possa ser replicada no mundo”, realça Victor de Almeida. Para tanto, está em lançamento também a Residência Artística LabSonica, com inscrição aberta até 2 de julho. São dez vagas, com foco nas artes visuais em diálogo vom a música, artes urbanas e literatura. Inscrição no site www.oifuturo.org.br.