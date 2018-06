Kvitova vence romena e faz 5ª final do ano em Birmingham

A checa Petra Kvitova confirmou a boa fase e garantiu neste sábado a vaga em sua quinta final na temporada. Quarta cabeça de chave, ela avançou ao superar a romena Mihaela Buzarnescu pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, pela semifinal do Torneio de Birmingham, na Inglaterra.

Atual campeã na grama da competição inglesa, Kvitova fez valer o grande momento no circuito e superou a 30ª colocada do ranking, apesar das oscilações no saque. Foram seis aces e cinco duplas faltas. A checa ainda perdeu o serviço no primeiro set, mas não chegou a ter a vitória ameaçada.

Com o triunfo, ainda sem perder sets na competição, Kvitova vai disputar sua quinta final na temporada, sendo que ela venceu as quatro já disputadas. Atual número 8 do mundo, a tenista checa só não ocupa melhor posição na lista da WTA porque ainda não conseguiu registrar bons resultados nos dois torneios de Grand Slam realizados no ano.

Em busca do 5º título em 2018, Kvitova vai enfrentar na final deste domingo a eslovaca Magdalena Rybarikova, 19ª do mundo. Para avançar, ela superou a checa Barbora Strycova por 7/6 (7/1) e 6/4.

Rybarikova costuma fazer boas apresentações na grama. Ela foi semifinalista em Wimbledon no ano passado e foi campeã em Birmingham em 2009 – também foi semifinalista na mesma competição em outras três edições.