Pouco depois de inaugurar uma nova fábrica de R$ 8,5 bilhões em Ortigueira, na região centro-norte do Paraná, o grupo Klabin (celulose e papel) planeja investir mais 2 bilhões de dólares (cerca de R$ 7,5 bi) em mais uma unidade produtora. A informação do diretor geral do grupo, Cristiano Teixeira, é que o projeto do novo ciclo de expansão será apresentado ao Conselho da empresa a partir de outubro.

Segundo o executivo, o projeto em estudo final das áreas de engenharia e finanças será voltado para a produção de celulose para embalagens, o papel Kraft, dentro da nova tendência ambiental de substituir o plástico no acondicionamento de alimentos. A fábrica já instalada em Ortigueira, chamada internamente de “Unidade Puma” – que ampliou a presença da Klabin no Paraná, a partir do empreendimento pioneiro sediado em Telêmaco Borba, às margens do Rio Tibagi – é voltada para a industrialização de madeira reflorestada destinada à produção de celulose. Ela tem capacidade para 1,5 milhão de toneladas/ano, matéria intermediária vendida no mercado. “Com isso, surge a necessidade da celulose marrom, praticamente um novo Puma, ao lado do Puma atual. O objetivo é ter uma linha adicional desse produto que gere 1 milhão de toneladas por ano, integradas com duas máquinas de papel”, disse o executivo.

Crescimento de quase 2% em seis meses

A respeito do desempenho da indústria em 2018, o boletim divulgado à imprensa informa o seguinte: “No acumulado do ano (janeiro a junho), o crescimento é de 1,8%, e as expectativas continuam positivas, com estimativa para 2018 de crescimento de 2,4% em relação ao volume verificado em 2017. No exterior, preocupações trazidas por notícias de aumento de tarifas comerciais e das taxas de juros nos Estados Unidos não se refletiram nos preços de papéis para embalagem e celulose globalmente. Estes mercados continuam mostrando sinais positivos pela contínua demanda vinda principalmente da China aliada a restrições de uso de materiais recicláveis por questões ambientais”.

A nova planta industrial será integrada: sua produção de celulose “marron” será voltada para o processamento seguinte em duas linhas: “a primeira, de papel Kraft para embalagens pela própria Klabin e a segunda, para papel cartão tradicional”, explicou o executivo em entrevista à imprensa.