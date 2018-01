Kinta Home Decor patrocina projeto da arquiteta Katalin Stammer

A boutique de acabamentos Kinta Home Decor é a patrocinadora oficial do projeto corporativo da arquiteta e designer Katalin Stammer, que é destaque de capa na edição 40 da Revista Place. Neste projeto, as linhas orgânicas e natureza se unem para transmitir tranquilidade e suavidade. Segundo a arquiteta Katalin Stammer, o diferencial do projeto foi a aplicação do design sensorial para a realidade do cliente. “O projeto foi pensado para o usuário através da visão dos sócios, que tinham como prioridade o bem-estar para as pessoas que frequentam o local, que é uma Câmara de Conciliação”, afirma a arquiteta.

Optou-se por trabalhar o design de interiores que proporcionasse diferentes sensações ao estar no ambiente. “A ideia foi sempre focar no ser humano e não só no posicionamento da marca”, explica Katalin. As cores leves, porém com tons coloridos são predominantes no projeto.