Kim Jong-un viaja à China para encontro com Xi Jinping

O líder norte-coreano, Kim Jong-un, se reuniu, pela segunda vez em menos de dois meses, com o presidente da China, Xi Jinping, enquanto Kim se prepara para um diálogo direto com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

O encontro entre Kim e Xi ocorreu na cidade portuária chinesa de Dalian nesta segunda e terça-feira, afirmou a agência estatal de notícias chinesa Xinhua, segundo a qual os dois líderes tiveram uma “troca de pontos de vista abrangente e profunda” sobre as relações entre os dois países e “temas essenciais de preocupação comum”.

A visita de Kim ocorre semanas depois de uma viagem sua a Pequim, em março, e do encontro histórico com o presidente sul-coreano Moon Jae-in, no final de abril. Na ocasião, ambos concordaram em uma série de objetivos, que incluem a desnuclearização da península coreana e o término formal da Guerra da Coreia, que foi encerrada com um armistício, e não com um acordo de paz.

Segundo a imprensa chinesa, Kim reafirmou o compromisso de seu país com a desnuclearização, assegurando que não haverá a necessidade de possuir armas nucleares se uma das “partes relevantes” encerrar sua “política hostil e ameaças à segurança”, numa clara referência aos EUA.

“Espero construir uma confiança mútua com os EUA através do diálogo”, disse Kim, citado pela Xinhua. De acordo com a agência, ele teria se encontrado com Xi para informá-lo sobre a nova situação na região.