Afora ser um atilado senhor da política, reconhecido por sua grande capacidade de articulação em favor do seu partido, o PSD, o ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia e Inovação tem conseguido acatamento e reconhecimento no mundo tecnológico brasileiro. Esta realidade, mais uma vez, foi captada por esta coluna, como aconteceu na tarde de quarta, 26, quando o ministro chegou, vindo de Brasília, para participar do encerramento do Let’s Go Festival, realizado no Castelo do Batel de 25 a 26.

O evento é considerado um dos maiores festivais de Inovação Educacional da América Latina.

RÁPIDA VISITA

Kassab, na rápida e exclusiva passagem por Curitiba, foi saudado por muitos líderes educacionais, alguns manifestando especial reconhecimento sobre o recente aprimoramento da Lei de Informática.

O evento reuniu 800 líderes educacionais para a discussão de demandas da indústria 4.0 e como a educação 4.0 poderá motivar essas mudanças.

80 PAINÉIS

Os trabalhos do Let’s Go Festival deram-se durante 80 painéis, debates, palestras, workshops, e atividades de imersão.

O ministro Kassab foi saudado, no evento, pelo presidente da Positivo Tecnologia, Hélio Bruck Rotenberg. A autoridade discursou insistindo ser importante de as indústrias investirem em Pesquisa e Desenvolvimento, “para assim alavancar a inovação tecnológica fundamental para o desenvolvimento do país”.

Paraná Pesquisas: Bolsonaro 31,2%, Haddad 20,2% e Ciro 10,1%

Bolsonaro lidera com 31,2%

(Blog Fábio Campana, quinta-feira, 27, 7h30 min)

A 11 dias da eleição, o Instituto Paraná Pesquisas mediu a preferência do eleitorado para as eleições presidenciais. Jair Bolsonaro (PSL) lidera as intenções de voto com 31,2%, seguido de Fernando Haddad (PT), 20,2%; Ciro Gomes (PDT), 10,1%; Geraldo Alckmin (PSDB), 7,6%; Marina Silva (Rede), 4,3%; João Amoedo (Novo), 3,9%. Alvaro Dias (Novo), 1,9%; Henrique Meireles (MDB), 1,3%; Guilherme Boulos (Psol), 0,4%; Cabo Daciolo (Patriota), 0,03%; Vera Salgado (PSTU), 0,3%. José Eymael (DC), 0,1%; João Goulart Filho (PPL), 0,1%.

A percepção do candidato que pode estar no segundo turno ficou assim:

Bolsonaro (67,8%), Haddad (43,6%), Ciro (22,7%), Alckmin (16,9%), Marina (6,4%), Meireles (2%) e Amoedo (1,7%).

A percepção de quem será o próximo presidente: Bolsonaro (49,2%), Haddad (18,8%), Ciro (6,8%), Alckmin (5,1%) e Marina (1,7%).

O instituto fez cinco simulações de segundo turno: Bolsonaro (44,3%) e Haddad (39,4%), Ciro (43,2%) e Bolsonaro (41,6%), Bolsonaro (42,1%) e Alckmin (38,2%), Ciro (38,2%) e Haddad (32,4%), e Haddad (36,3%) e Alckmin (35,8%).

O Paraná Pesquisas entrevistou 2.020 eleitores entre os dias 23 e 25 de setembro em 168 cidades de 26 estados mais o Distrito Federal. A margem de erro é de 2% e o grau de confiança, 95%. A pesquisa está registrada no TSE sob o número 03512/2018.

Raízes culturais e influências afrodescendentes no foco da educação

Estes foram temas abordados na 9ª Mostra Sion do Conhecimento Científico, promovida pelo Colégio Sion Curitiba no mês de setembro

As importantes questões das influências culturais e étnicas, em especial em uma nação tão plural como o Brasil, estiveram em foco na 9ª Mostra Sion do Conhecimento Científico, realizada em 22 de setembro pelo Colégio Sion Curitiba.

“A mostra de 2018 abordou as raízes culturais e influências afrodescendentes, inspirada na Década Internacional de Afrodescendentes, de 2015 a 2024, proclamada pela resolução 68/237 da Organização das Nações Unidas”, assinala a educadora Martha Becker Morales, professora de História para o Ensino Fundamental 2 e para o Ensino Médio do Sion Batel. “O tema envolveu alunos de todas as idades”, destaca. Ela conta que toda a comunidade escolar se engaja com a apresentação e a preparação dos resultados expostos na mostra – inclusive pais e convidados externos, que puderam contribuir com as pesquisas conduzidas pelos alunos, iniciadas em junho.

“É fundamental para o aprendizado dos alunos e gratificante para nós, enquanto educadores, pois os resultados são significativos. Eles são inclusive considerados no conjunto avaliativo bimestral, uma vez que fazem parte do processo de aprendizagem como um todo. Para os alunos, são também símbolo de suas conquistas e dedicação.”

Um em cada dez suicídios tem relação com dor crônica

Um novo estudo indica que uma em cada dez mortes por suicídio nos Estados Unidos é cometida por pessoas que sofrem de dor crônica.

A dor crônica foi prevalente em quase 9% dos indivíduos que morreram por suicídio, de acordo com pesquisa publicada esta semana na revista Annals of Internal Medicine.

Os autores do estudo concluem que a presença de dor crônica é um fator de risco significativo para o suicídio em indivíduos, associados também a maiores índices de abuso de medicamentos derivados da morfina (opióides), depressão e ansiedade.

PERCEPÇÃO

Embora o estudo não possa provar que a dor crônica contribuiu para todas as decisões das pessoas de se matarem, “nós percebemos que problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade, eram mais comuns entre aqueles com dor crônica”, disse a principal autora, Emiko Petrosk, uma epidemiologista do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) dos EUA em Atlanta.

EVIDÊNCIAS

Os pesquisadores descobriram que 8,8 por cento dos 123.181 falecimentos por suicídios incluídos no estudo tinham evidência de dor crônica; de 2003 a 2014, esse percentual aumentou de 7,4 para 10,2 por cento. No geral, 53,6 e 16,2 por cento dos suicidas com dor crônica morreram de ferimentos por arma de fogo e overdose de opióides, respectivamente. Grande número de vítimas de suicídio, diz ainda a pesquisa, sofria de dores nas costas, artrite, enxaqueca ou dor associada ao câncer.

Núcleo da Bahia é premiado no Canadá por ação oncológica

O NOB (Núcleo de Oncologia da Bahia) / Grupo Oncoclínicas, acaba de conquistar um prêmio internacional que reconhece a qualidade e excelência da assistência prestada ao paciente com câncer. Trata-se do Prêmio da Associação Internacional de Estudo do Câncer de Pulmão (Fundação IASLC), que reconhece a equipe multidisciplinar do NOB como referência mundial no tratamento oncológico.

TORONTO

A premiação foi entregue durante a 19ª Conferência Mundial sobre Câncer de Pulmão da IASLC (# WCLC2018), realizada de 23 a 26 de setembro, em Toronto, no Canadá. A conferência é a maior reunião científica mundial dedicada ao câncer de pulmão e outras doenças malignas torácicas. Com cerca de sete mil participantes de mais de 100 países, o evento aborda os mais recentes avanços e pesquisas da área.

FATO/FOTOS

Em rosa, fósforo incentiva doações para combate ao câncer

Outubro está chegando. É o mês oficial de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico do câncer de mama. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva, uma das referências nacionais no assunto, o câncer de mama é o câncer mais comum no mundo e representa cerca de 28% dos casos novos a cada ano no Brasil.

EDIÇÃO ESPECIAL

Pensando nisso, a Fobras lançará uma edição especial dos Fósforos Paraná, marca reconhecida em todo país, que trará o fósforo Forno & Fogão em uma embalagem rosa, fazendo jus ao “Outubro Rosa”, e com divulgação dos meios para doações para vários Hospitais especializados no tratamento da doença.

COMEÇOU EM IRATI

Com mais de 65 anos de história, a Fobras, que teve sua origem na cidade de Irati (PR), sempre se preocupou com o bem-estar de quem tanto apoia a marca, respeitando os compromissos e honrando o profissionalismo, a honestidade, e a competência em tudo o que faz.

ERASTO GAERTNER

Além do lançamento da caixa especial, a empresa contribuiu financeiramente com hospitais referência no combate ao câncer no Brasil:

Hospital Erasto Gaertner (PR), Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (RS), Hospital da Baleia (MG), Hospital de Amor (SP), Hospital do Câncer Aldenora Bello (MA) e Hospital Aristides Maltez (BA). Os dados para doações e contato de cada uma das instituições, também, ganhou destaque nas caixas especiais do “Outubro Rosa”.

ESTILO DE VIDA

Meu filho foi diagnosticado com TDAH. E agora?

A cooperação entre pais, professores, médicos de família e psicólogos é fundamental

Inma Alvarez/Aleteia (*)

O Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) parece ser a doença dos dias de hoje. Quando uma criança está inquieta, não gosta de estudar, ou tem dificuldade em prestar atenção, os educadores geralmente sugerem que o TDAH pode ser o problema.

A realidade é que o TDAH, definido como tal no início do século XX, recentemente começou a ser estudado de forma sistemática. A pesquisa científica está fazendo grandes progressos, e muitas conferências em todo o mundo continuam a atualizar as mais recentes descobertas.

Mas pais e educadores muitas vezes enfrentam um grande desconhecido: talvez eles tenham repreendido demais o filho porque ele não prestou atenção, ou talvez eles foram diagnosticados porque sua filha continuava recebendo notas ruins ou por causa da tensão em casa, ou simplesmente tiveram a intuição de que “algo” estava acontecendo, mas eles não sabiam como nomear isso.

O primeiro passo é obter um bom diagnóstico. A cooperação entre pais, professores, médicos e psicólogos é muito importante.

O QUE ESPERAR DA MEDICINA

Um ponto crucial a ter em mente é que os medicamentos não curam o TDAH. Eles são apenas um meio – e nem sempre essencial – para ajudar a criança a aprender a gerenciar sua dificuldade. O que mais importa é a forma como a criança é educada, o que significa que os pais, médicos, psicólogos e professores devem concordar entre si.

Crianças ou adolescentes que apresentam sinais de TDAH precisam de atenção e paciência de seus educadores, professores e pais. A ajuda mais eficaz para educar e apoiar essas crianças sempre será uma atenção pessoal e paciente, especialmente devido às dificuldades objetivas que elas têm que enfrentar cada dia apenas para aprender.

Por exemplo, é muito importante que a professora se lembre de:

Valorizá-los para além do TDAH.

Trabalhar com outras atividades que lhes permitam se levantar e se mover um pouco.

Ajudá-los a se destacar no que sabem fazer bem.

Transmitir calma: falar lentamente, suavemente, ter algum contato físico leve etc.

Conscientizá-los de suas dificuldades.

Não privá-los do recreio ou da atividade física.

O professor deve:

Ter uma atitude positiva.

Ser capaz de resolver problemas de forma organizada.

Perceber que as crianças com TDAH não se comportam dessa maneira porque querem, mas por causa de sua desordem.

Manter uma estrutura de sala de aula consistente.

Fornecer instruções breves e simples.

Adaptar os métodos de ensino para atender às suas necessidades.

Estar munido de informações e conhecimentos sobre TDAH.

E em casa?

Essas indicações são importantes também para os pais, uma vez que alguns estudos mostram que em uma família onde um ou mais membros têm TDAH, há estresse e irritabilidade significativamente maiores. Em casa, é muito importante adotar as seguintes estratégias:

Estabelecer rotinas. Isso ajuda as crianças com TDAH a se concentrarem.

Não dar mais do que uma ordem por vez.

Ter e transmitir calma.

Evitar a reação excessiva e o estresse: estar ciente de que a criança não é culpada por ser assim.

É essencial que as crianças e adolescentes com TDAH tenham relacionamentos saudáveis e carinho na família, porque a desordem – especialmente quando não é entendida ou aceita pelos pais e pelo resto da família – pode afetar muito sua autoestima ou fazê-los se sentirem “rotulados”.

Lembrar-se de que mesmo que uma criança com TDAH possa ter dificuldades na escola, isso não significa que ela é menos inteligente ou capaz. Crianças com este transtorno possuem outras qualidades cognitivas que precisam ser exploradas. Todas as crianças estão cheias de recursos e habilidades. Você precisa saber como identificá-los.

Muitas vezes, há uma grande diferença entre a forma como os pais veem seus filhos e como seus filhos veem e compreendem o relacionamento de seus pais com eles. A comunicação é fundamental para ajudar os pais e as crianças a se entenderem melhor e a descobrir o que os motiva.

Às vezes, os pais sentem que crianças com TDAH não estão respondendo aos seus esforços para ajudá-las. Por outro lado, as crianças geralmente acreditam que estão cooperando da melhor forma possível, mas sentem que seus pais não lhes dão a atenção que precisam. O diálogo é uma forma muito concreta de amor, que é crucial nesses casos.

Outra das principais responsabilidades dos pais de crianças com TDAH é ler sobre o transtorno para que eles possam entender o que está acontecendo e procurar ajuda de associações e grupos de pais com o mesmo problema. Nem todas as terapias são aceitáveis, nem todos os medicamentos ou recursos são benéficos. Nesse sentido, é uma boa ideia estar atualizado sobre a pesquisa do TDAH e ler fontes especializadas. A melhor coisa que você pode fazer pelo seu filho é procurar a associação de pais do TDAH mais perto de você e se inscrever para seus cursos de treinamento.

(*) Escrito em colaboração com Javier Fiz Pérez, psicólogo, professor de psicologia da Universidade Europeia de Roma, delegado para o Desenvolvimento Científico Internacional e chefe da Área de Desenvolvimento Científico do Instituto Europeu de Psicologia Positiva (IEPP).

OPINIÃO DE VALOR

Os adventistas e a política

Recomendações da igreja a respeito das eleições, apoio partidário, candidaturas de membros e manifestações públicas

Helio Carnassale (*)

Com a proximidade da realização de eleições gerais em vários países que formam a Divisão Sul-Americana (DSA) da Igreja Adventista, identificou-se a necessidade de preparar uma declaração que tratasse da relação da igreja com os assuntos de natureza política. Diante dessa demanda, o documento “Os adventistas e a política” foi elaborado para servir como um guia conciso para pastores, funcionários e membros da igreja.

NÃO SUBSTITUI

O documento não pretende substituir os conselhos divinos, mas sim expressar a compreensão que a liderança da denominação na América do Sul tem no momento acerca do relacionamento institucional com os poderes públicos e os assuntos políticos, bem como os deveres dos adventistas como cidadãos.

Para se chegar a essa declaração foi estabelecido um grupo de trabalho com administradores das sedes da igreja, advogados, comunicadores, educadores, jornalistas, pastores, sociólogos e teólogos. Esses profissionais deram importantes contribuições mencionando situações anteriormente enfrentadas pela igreja, propondo procedimentos práticos e revisando a redação final do documento.

TEMA SENSÍVEL

Por se tratar de um tema sensível e com potencial para muitos tipos de repercussão, trabalhou-se para que o documento fosse equilibrado, claro e abrangente, contemplando assim a realidade do cenário sociopolítico atual na América do Sul e as orientações do Manual da Igreja, do Livro de Regulamentos e das declarações oficiais da denominação.

O documento considera a relação dos adventistas com quatro questões: (1) política partidária; (2) eleições; (3) candidatos adventistas; e (4) manifestações públicas. Cada seção é composta de considerações e recomendações. O documento foi votado (voto 2017-220) no Concílio Anual realizado em novembro de 2017, que aprovou o texto que está disponível no Portal Adventista. (https://www.adventistas.org/pt/institucional/organizacao/declaracoes-e-documentos-oficiais/os-adventistas-e-politica/)

COM A CONSCIÊNCIA

A Bíblia nos motiva a respeitar as autoridades, orar por elas e buscar o bem da sociedade (Jr 29:7; Rm 13:1-7; 1Tm 2:1-3). Nesse contexto, a igreja orienta que seus membros votem de acordo com a consciência individual, que escolham candidatos que defendam os princípios da qualidade de vida e da saúde, do modelo bíblico de família, dos valores éticos e morais, da liberdade religiosa e da separação entre Igreja e Estado.

Reconhecemos o papel legítimo dos governos, respeitamos o direito do Estado de legislar nas questões seculares e consentimos com essas leis quando não contrariam os preceitos bíblicos. Entendemos também que nossos membros devem assumir responsabilidades civis com seriedade e exercer o papel de cidadãos, mas sem se esquecerem da cidadania celestial.

EM FAVOR DAS PESSOAS

Não desmerecendo a importância das questões políticas, entendemos ser o verdadeiro papel da igreja desenvolver práticas que resultem no fortalecimento da fé e promovam a esperança na iminente volta de Cristo.

Reconhecemos que a pregação do evangelho envolve ações de solidariedade que expressem amor e minimizem o sofrimento humano. Por isso, cremos que todo esforço deve ser canalizado para o serviço desinteressado em favor das pessoas, revelando assim profundo interesse na salvação delas.

(*) HELIO CARNASSALE é o diretor do departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da sede sul-americana da Igreja Adventista

CANDIDATURAS (1)

“Vou dar mais condições para as mulheres seguirem em frente”, diz Cida

A governadora e candidata à reeleição Cida Borghetti (coligação PP-PSDB-PTB-PROS-PMB-PMN-DEM) afirmou que vai aprimorar as ações para o enfrentamento da violência contra a mulher no Paraná e ampliará os projetos que promovem a independência feminina.

“Vou dar condições para as mulheres seguirem em frente com a expansão dos programas de proteção, campanhas permanentes e projetos que estimulem a ampliação da participação feminina na economia”, disse em entrevista.

Segundo ela, são medidas integradas e complementares. Campanhas educativas para conscientização da importância da denúncia, mais viaturas para as Patrulhas Maria da Penha, ampliação do acesso aos dispositivos como botão do pânico, uma rede de casas de acolhimento para vítimas e, ainda, a união da Defensoria, OAB e núcleos jurídicos de Universidades para dar o apoio às mulheres.

“Somados a isso vou facilitar e ampliar a linhas de crédito para estimular a independência financeira da mulher. Porque enquanto os outros falam, eu trabalho”.

Cida explicou que irá ampliar a linha de crédito especial da Fomento Paraná “Mulher Empreendedora”. A linha já opera com taxas de juros reduzidas para o financiamento de empreendimentos administrados por mulheres.

CANDIDATURAS (2)

“O DER terá novas patrulhas e vai melhorar de fato as estradas rurais”, diz João Arruda

As condições das estradas rurais estão entre as preocupações do candidato a governador João Arruda (MDB), frente à demanda recorrente em todas as regiões do Estado. João disse que em seu governo, o Departamento de Estradas e Rodagens (DER) será estruturado para atender a população.

“Vamos oferecer as patrulhas do DER, com a aquisição de novos equipamentos, novas patrulhas e vamos trabalhar com parcerias junto aos consórcios municipais. Vamos oferecer tanto a mão de obra dos motoristas como o combustível, para recuperar e melhorar as condições das estradas rurais”, destacou.

Para João é fundamental a criação de critérios no atendimento das estradas rurais. “Temos que verificar as regiões que tem uma demanda maior, elaborar um cronograma justo de atendimento”, concluiu.

CANDIDATURAS (3)

Ratinho Junior vai criar agências de desenvolvimento para estimular economia dos municípios

Na capital da louça, o candidato reafirmou o compromisso de estimular a expansão da indústria e a vocação econômica regional

Ratinho Junior falou, na noite de quarta-feira, 26, para mais de 500 pessoas em Campo Largo, cidade da região metropolitana de Curitiba conhecida como a capital da louça. 90% da porcelana produzida no Brasil vêm do município. Aos moradores, apoiadores e lideranças que participaram do encontro, o candidato ao governo do Estado apresentou a proposta de incentivar a expansão da indústria no Paraná e implantar Agências de Desenvolvimento Regionais.

“Os municípios serão os grandes parceiros do governo estadual na implantação de uma política de desenvolvimento regional para geração de riqueza e crescimento sustentável. Vamos priorizar as especificidades regionais e setoriais. Campo Largo, maior produtora de louças do país, colabora muito para a economia do Paraná. Eu fui um dos deputados que mais trouxe recursos para o município e o secretário de Estado que mais investiu na cidade. Como governador, não vai ser diferente”, afirmou Ratinho Junior