Em mais uma fase do plano de expansão, a catarinense Karsten abre sua segunda loja em Curitiba, agora no bairro Batel, nesta quinta-feira dia 4. A marca, que está entre as pioneiras em produtos de cama, mesa, banho e tecidos para decoração no país, também tem lojas próprias nas capitais de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Blumenau, Balneário Camboriú, Porto Belo e São José.

A nova Loja Karsten fica à Rua Capitão Souza Franco, 174 – Batel. Em Curitiba, a marca também está presente na Av. Pres. Kennedy, 281 – Rebouças. À disposição dos consumidores, aproximadamente 350m² repletos de produtos de cama, mesa, banho e itens de decoração. Um diferencial da nova loja é o espaço especial da Trussardi, “com produtos incríveis para atender o mercado de luxo”, adianta a gerente de varejo Bernardete Castro Gomes Leite, relacionando os enxovais reconhecidos pela qualidade impecável e elegância, com bordados desenvolvidos do tecido ao fio em puro algodão.

Ela diz ainda: “A Karsten é uma marca que ao longo dos anos não deixa de inovar e se superar a cada dia, seja na linha de produção ou na forma de apresentar os produtos ao mercado. Por isso, é com orgulho que abrimos as portas de nossa casa com produtos com destaques de acabamento, durabilidade, versatilidade e conceitos inspiradores da marca”.

Presente em 23 países, a Karsten é uma das maiores exportadoras do país em artigos têxteis. Inovadora, tem instalações fabris, administrativas e maquinário com sofisticação que leva à obtenção de produtividade equiparada aos melhores padrões.