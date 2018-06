Kahlua, happy hour no jardim

O dia-a-dia do Kahlua, um dos mais novos endereços da gastronomia em Curitiba (r. João Antônio Xavier, 303, Água Verde), começa pela happy hour, às quatro da tarde, que pode ser curtida no amplo jardim da casa, à sombra de ombrelones, e com uma variedade de petiscos, como sardinha empanadas, fritada de cascudinhos, bolinhos de bacalhau e costelinha de porco ao barbecue.

Kahlua, em havaiano, quer dizer ‘segundo filho’, condição de seu empreendedor, Marco Aurélio de Souza, que largou a advocacia para concretizar um sonho antigo: montar um restaurante como o que gostaria de frequentar. O ambiente é muito agradável, assim como a decoração.

Chama a atenção no restaurante os formatos diferentes de pratos com os quais são servidos exemplares da gastronomia contemporânea inspirados nas culinárias portuguesa e italiana. O cardápio, elaborado pelo chef Sidnei Valério, lista bacalhau, os vários preparos de sardinhas, mignon, massas e risotos.

Nas entradas, há opções como palmito pupunha assado na manteiga de ervas e cogumelos frescos (R$ 19, para duas pessoas); tartar de bacalhau (R$ 37, individual); salada Brie (folhas de rúcula, queijo brie grelhado e compotas de frutas vermelhas, R$ 29; e um clássico francês, a sopa de cebola (R$ 19, individual), servida coberta com massa folhada gratinada e queijo gruyère.

Entre os pratos principais, que servem duas pessoas, o bacalhau em três versões: à Lagareiro (R$ 89), posta alta de lombo de bacalhau Gadus Morhua assada, servida com batatas assadas, azeitonas pretas, alho confit e tomate assado; caldo de bacalhau Avó Albina (em homenagem à avó do proprietário), posta de bacalhau cozida com batatas, mais vinagrete, arroz branco, azeite e pão (R$ 110); e lascas de bacalhau ao confit de alho (R$ 46, individual), com 130g de bacalhau assado no azeite, alho, arroz branco, pão e azeite.

Para os vegetarianos, o Kahlua oferece vários pratos, como o risoto de palmito, risoto Marguerita e ravióli di zucca. Há pratos para crianças. E também uma longa carta de drinks, com 55 opções, ao preço único de R$ 24 cada uma. A casa abre de terça a sexta-feira, das 16h às 23h, e aos sábados e domingos, das 11h30 às 23h.