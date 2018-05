Juvevê ganha guia gastronômico

Quinze endereços, entre restaurantes, bares, hamburguerias, pizzaria e confeitarias compõem o guia Juvevê Gastronomia, lançado em Curitiba, na noite da segunda-feira 14, e que tem como responsável o jornalista Pierpaolo Nota.

Além de uma página dedicada a cada empreendimento, o guia traz um mapa da região, com a localização espacial das casas, e 45 cupons de descontos, três de cada, com os respectivos produtos que valem a promoção.

A rua Rocha Pombo é a que abriga maior número de participantes, sete: Armazém 71 Empório e Bistrô, doceria Funfit, bar Paraguassu, Baggio Pizzeria & Focacceria, Parrilla Tierra del Fuego, hamburgeria Seven 7 e King Temaki Japanese Food.

Depois vêm as ruas Barão de Guaraúna, com dois: bar Muccha Breja, onde foi realizado o lançamento do guia, e Pantucci Trattoria; Machado de Assis: Mukeka Cozinha Brasileira; Manoel Eufrásio: BaraQuias, de culinária árabe; Augusto Sresser: Geek hamburgueria; Moisés Marcondes: Cookie Stores; Euzébio da Motta: Spring, bufê a quilo; e Recife: padaria e confeitaria Requinte.