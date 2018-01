‘Jurassic Park’, clássico de Steven Spielberg, é destaque no MIS

No domingo (7), o MIS inicia sua agenda 2018 com uma programação especial. O evento exibe ‘Jurassic Park’, clássico de 1993 dirigido por Steven Spielberg, às 18h. O longa será sonorizado ao vivo por Thiago Duar e Eder Rocha. MIS. Av. Europa, 158, Jd. Europa, 2117-4777. R$ 12.

Depardon Cinema

O cineasta francês Raymond Depardon terá 25 de suas produções exibidas na mostra do CCBB, que vai até 22/1. No sábado (6), às 15h45, será projetado ‘Urgences’, seguido do curta ‘New York, NY’. Mais tarde, às 18h, tem nova dobradinha: ‘San Clemente’ e ‘Ian Palach’. CCBB. R. Álvares Penteado, 112, Centro, 3113-3651. Grátis (retirar ingresso 1h antes).

Clássicos do Sci-fi: Uma Jornada de Quatro Décadas pelo Fantástico Mundo dos Filmes B de Ficção Científica

O Sesc Santo Amaro apresenta, até 7/2, a mostra, que traz clássicos da ficção científica. Na 4ª (10), às 19h, tem sessão de ‘A Ameaça que Veio do Espaço’, de Jack Arnold. Na trama, um astrônomo descobre que uma espaçonave caiu no deserto e decide investigar. Sesc Santo Amaro. R. Amador Bueno, 505, 5541-4000. Grátis (retirar ingresso 1h antes).