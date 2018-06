Juan, Pará e Geuvânio treinam no Flamengo e podem ficar à disposição na quarta

Não bastasse a ótima fase vivida em campo e a liderança no Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve pelo menos três boas notícias para comemorar nesta segunda-feira. Recuperados de lesões, o zagueiro Juan, o lateral Pará e o atacante Geuvânio trabalharam normalmente no treino no Ninho do Urubu e mostraram que estão prontos para voltar à equipe.

Na reapresentação do elenco, os jogadores que foram titulares no triunfo por 2 a 0 sobre o Paraná, domingo, fizeram um trabalho regenerativo. O restante foi a campo e participou de uma atividade com bola, incluindo Pará, Juan e Geuvânio, que podem voltar a jogar diante do Palmeiras, nesta quarta-feira, no Allianz Parque.

Juan está afastado há quase um mês, após sofrer uma lesão muscular na coxa direita. Pará também não atua há um mês, graças a um problema no joelho, enquanto Geuvânio está fora de ação há 20 dias, depois de torcer o tornozelo.

Além do trio, o técnico Maurício Barbieri poderá contar na quarta com o meia Lucas Paquetá, que cumpriu suspensão contra o Paraná. Por outro lado, o zagueiro Réver segue afastado graças a uma lesão na clavícula.

O Flamengo é o líder disparado do Brasileirão, com 26 pontos, seis a mais que o segundo colocado Atlético-MG, e vem de cinco vitórias consecutivas. Na quarta, encara o Palmeiras, que tem 18 pontos, em sexto, e vem de empate com o Ceará em Fortaleza.