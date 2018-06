Josi e Lili avançam à semifinal de mais uma etapa chinesa do vôlei de praia

Campeãs em Nantong, na semana passada, a dupla brasileira formada por Josi e Lili se garantiu na semifinal de mais uma etapa chinesa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia ao vencer dois confrontos deste sábado em Nanquim, palco de um evento de nível duas estrelas do calendário da elite da modalidade.

Em boa fase, a parceria completou dez partidas de invencibilidade, se contabilizados os duelos em Nantong, e agora voltarão a brigar por medalhas nas areias chinesas. Para isso, as brasileiras abriram o dia superando as australianas Phoebe Bell e Jessyka Ngauamo por 2 sets a 1, com parciais de 21/15, 25/27 e 15/9, em 49 minutos, pelas oitavas de final. Em seguida, Josi e Lili arrasaram as checas Sara Olivova e Karolina Rehackova por 21/11 e 21/7, em apenas 27 minutos, nas quartas de final.

“Fizemos um jogo bom contra as australianas, bem disputado. Os dois times jogaram bem, mas conseguimos nos superar, tivemos calma para vencer. Tínhamos vencido elas na semana passada e elas terminaram com a medalha de bronze em Nantong. Já na partida da semifinal, entramos com tudo, erramos pouquíssimo e essa regularidade fez com que buscássemos mais uma semifinal. Estou bem feliz com essa sequência, espero que possamos manter esse nível de jogo nesta semifinal”, comemorou Lili após os triunfos deste sábado.

As adversárias das brasileiras na semifinal, prevista para ocorrer ainda neste sábado, às 21 horas (de Brasília), serão as norte-americanas Amanda Dowdy e Irene Pollock. A disputa pela medalha de bronze ocorrerá a partir de 1h30 (de Brasília) deste domingo, enquanto a final que valerá o ouro está marcada para começar às 3 horas.

MASCULINO – Já na etapa masculina de Baden do Circuito Mundial, na Áustria, os brasileiros Arthur Lanci e Márcio Gaudiê foram eliminados pelos noruegueses Bjarne Huus e Anders Mol ao serem derrotados por 2 sets a 0, com parciais de 21/12 e 21/11, neste sábado, pelas quartas de final do evento de nível uma estrela do calendário.