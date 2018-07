O Corinthians anunciou e já apresentou o atacante Jonathas nesta quinta-feira, no CT Joaquim Grava, em São Paulo. O jogador de 29 anos chega ao clube por empréstimo até o meio do ano que vem com a missão de tentar esquecer a fraca temporada que fez no Hannover, que investiu cerca de R$ 30 milhões em sua contratação. Ele fez apenas 13 jogos e marcou três gols pelo clube da Alemanha.

Ele sofreu três lesões que dificultaram com que ele tivesse sequência. O jogador espera por novos tempos no retorno ao futebol brasileiro. “Joguei pouco na última temporada porque me encontrei muito mal. Em tudo, lesões e tive crises de enxaqueca. Quando eu fico parado ou me machuco eu fico querendo voltar a jogar e isso me prejudicou, por isso das enxaquecas”, explicou.

Jonathas garante que não tem um “histórico de lesões”. “Que eu me lembre, tive só uma ou duas lesões, nos outros anos joguei em quase todos os clubes que passei. Esse ano realmente foi infeliz para mim, o pior ano da minha carreira, não estava acostumado a ter lesões que eu tive. Mas agora é passado”, justificou.

O atacante já rodou por vários clubes. Ele iniciou a carreira no Cruzeiro, depois passou por Ipatinga-MG e Vila Nova-MG e iniciou a sua trajetória na Europa. Passou por AZ Alkmaar (Holanda), Brescia (Itália), Pescara (Itália), Torino (Itália), Latina (Itália), Elche (Espanha), Real Sociedad (Espanha) e Rubin Kazan (Rússia).

O atacante chega ao Corinthians para disputar posição com Roger, contratado em abril. Além deles, o técnico Osmar Loss conta com outros dois centroavantes: Kazim e Matheus Matias. Em 2015, o clube alvinegro já havia tentado a contratação dele, mas o jogador acabou fechando com o Real Sociedad.