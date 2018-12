Depois de divulgar as desavenças num grupo de whatsapp do PSL, a deputada federal eleita Joice Hasselmann e o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente eleito parecem ter “selado” a paz. No twitter da deputada, nesta terça-feira, foi postada uma foto dela com Eduardo fazendo um coração com as mãos “a paz pelo Brasil, pelo governo Jair Bolsonaro e pela bancada do PSL”, dizia o texto da publicação.