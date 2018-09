A segunda edição do Joiarte Curitiba, que divulga o design autoral de acessórios de doze marcas, acontece neste sábado 1 de setembro. Além de venda especial, palestras vão abordar o uso correto dos acessórios e o momento atual do mercado da moda e do design. “Queremos que o Joiarte entre no calendário criativo da cidade”, diz Tatiana Gravina, criadora do evento.

O coletivo Joiarte – Movimento de Joias Contemporâneas são: Colares Flor de Pano, Ellen Piragine, Ivy Lipsky, Luciá Consalter Joias, Marília Diaz, Naddya Emmendoerfer Collection, Pablita, Rodrigo Alarcón, Sharoni Aizental, Sig Roeder Joias, Tatiana Gravina e VLuxo. Cada um deles se sobressai por técnicas e o uso de materiais distintos. A preocupação com a sustentabilidade e o trabalho manual são duas características presentes na maioria dos participantes.

Nesta edição, em realce a presença do designer de joias Rodrigo Alarcón, cuja marca com o mesmo nome, é uma das pioneiras do design autoral local com 38 anos de história, e a ceramista Marília Diaz, que possui vasta experiência na arte em cerâmica.

Colares Flor de Pano

No mercado há três anos, a marca é resultado da união de habilidades da artista plástica Ana Paula Panhoni e da jornalista Rosani Galvan Peceguini. A produção é totalmente artesanal. Uma unidade leva dias para ganhar forma e acabamento. São peças contemporâneas coloridas ou monocromáticas que dão um charme especial às produções das mulheres apreciadoras de exclusividade. Seda, linho, algodão, couro e outros tecidos que seriam descartados se transformam em joias têxteis com cristais, pérolas e sementes. O conceito de sustentabilidade e a preocupação com o meio ambiente estão presentes em cada acessório.

Ellen Piragine Joias com Madeira

Designer e produtora de joias e acessórios em madeira, Ellen Piragine iniciou sua atividade em 2009, estando com peças na novela A Regra do Jogo, em 201. O processo é manual a partir de madeiras nobres do descarte e das podas das árvores de Curitiba. Enquadrada na tendência de conexão com a natureza, a madeira se instala com força total no luxuoso mundo das joias.

Ivy Lipsky Art Bijoux

Desde 1996 com criação, eEm seu trabalho autoral e exclusivo, Ivy utiliza metal, cristais e pedras naturais, transitando do urbano cool, com pegada rocker, ao boho chic. A inspiração vem do seu olhar crítico, sempre antenado com as tendências do momento. O processo criativo surge da pesquisa constante, planejamento e muita dedicação com o foco em criar bijuterias que adicionem personalidade ao estilo pessoal.

Luciá Consalter Joias

A artista plástica utiliza prata 950, cobre, pedras e cristais para criar fios que se transformam em peças orgânicas, disformes, retorcidas, chapadas, enroladas. Seu design inusitado agrada pessoas que buscam se diferenciar por meio do acessório. Participante de dezenas de exposições de arte, Luciá frisa o lado místico das peças que proporcionam não apenas o embelezamento, mas agregam um pouco de arte ao cotidiano de quem as usam.

Marília Diaz

Com 44 anos de experiência nas artes plásticas – tendo a argila como material de preferência -, Marília Diaz produz objetos, utilitários, anéis, broches e colares. Cada peça é única. Metais, feltro, vidros e cerâmica são os materiais mais utilizados. Marília trabalha com várias técnicas. Feltragem com lã de carneiro e outras fibras, fusing e casting com granilha de vidro.

As peças em cerâmica são modeladas uma a uma em diferentes cores de argila. Após a primeira queima se transformam em cerâmica e só então recebem várias camadas de vidrado, quase sempre formulado pela artista a partir de cinzas e óxidos corantes. As contas são submetidas a uma segunda queima e desta vez a temperatura beira os 1200°C. O projeto é finalizado com a montagem, com a união de peças diversas. Assim formas geométricas, corações, flores podem se encontrar nos ombros, se sobrepor nas costas ou deslizar até os joelhos.

Naddya Emmendoerfer Collection

Designer de bolsas desde 2003, Nadia desenvolve peças modeladas e costuradas a mão, em couro legítimo e materiais nobres, feitas especialmente para quem valoriza o design autoral e a exclusividade em um processo meticuloso e com técnica apurada. Ela também é proprietária do espaço Naddya Emmendoerfer Conceito Criativo, um local voltado à sustentabilidade e aos artistas locais.

Pablita

Inspirada pela sua admiração por design, acessórios e moda consciente, a arquiteta Lígia Massabki cria peças a partir do reaproveitamento de um material muito utilizado em sua profissão: revestimentos de construção civil. Os princípios do design e da arquitetura estão presentes, não apenas no material, mas também nas formas, combinações de cores e texturas dos acessórios sofisticados e atemporais, produzidas manualmente.

Rodrigo Alarcón

Com uma joalheria autêntica e exclusiva, Alarcón notabiliza-se pelo conceito de ateliê com produção original e atemporal. Ossos, chifres, madeira de demolição e moedas, associadas à prata, ouro e diamante, tornam-se joias preciosas. (Uma preciosidade que a natureza agradece: o reaproveitamento do nitrato de prata das chapas de Raio X).

Ao longo de 38 anos, ao lado de seu irmão Marcelo, o joalheiro Rodrigo Alarcón conseguiu imprimir uma marca sólida e antenada aos conceitos contemporâneos de sustentabilidade e valorização à nossa história e à nossa origem.

Sharoni Aizental

A designer Sharoni Aizental aprendeu os fundamentos da joalheria na família, e apesar de manter o legado da produção artesanal, suas criações seguem uma linha contemporânea minimalista. Suas joias mesclam diferentes texturas e formas geométricas, criando contrastes limpos e harmoniosos. Esse balanço garante às suas coleções um resultado sofisticado e atemporal. Suas peças são usáveis e cheias de personalidade.

Sig Roeder Joias

Com criações voltadas para mulheres que gostam de um look elegante, sofisticado e com certo grau de personalização, a marca apresenta joias em prata com pedras naturais, sintéticas e nó de pinho. As peças são todas exclusivas e produzidas em edições limitadas. São anéis, brincos, pingentes e colares com design atemporal, usando formas geométricas e orgânicas que buscam transmitir harmonia e feminilidade. O acabamento é feito com todo cuidado e precisão. Embalagens e sacola personalizadas da marca acompanham as peças. A designer também produz peças em prata, ouro e banho, sob encomenda.

Tatiana Gravina Joalheria Plástica

Bisneta de Nicolau Gravina, fundador da Joalheria Gravina em Ponta Grossa, Tatiana é designer gráfica especializada em joias modeladas à mão a partir da cerâmica plástica. É uma arte feita especialmente para quem valoriza o design autoral original e exclusivo. A artista cria suas peças intuitivamente e diversifica a arte de modelar agregando materiais como prata e outros metais nobres, pedras preciosas e pigmentos naturais.

VLuxo Concept & Design

A marca é resultado de um projeto que busca reintegrar mulheres ao mercado de trabalho e ressignificar valores pessoais. Cada material utilizado é cuidadosamente selecionado, com preferência aos produzidos no Brasil, livres de níquel e cádmio. As produções em escala reduzida revelam percepção de moda em consonância com novos valores. Dos cordões, nós e cristais saem cores e possibilidades transformadoras, seja para incrementar o dia a dia, seja para escolher o acessório que faltava em uma composição mais elaborada.

PALESTRAS

Às 11h, palestra de Andressa Rando Favorito, especialista em ajudar negócios de moda com metodologias desenvolvidas em mais de 15 anos de experiência internacional e no Brasil em grandes marcas e varejistas de moda. É ainda embaixadora do Instituto Fashion4Better, desenvolve pesquisas e técnicas que incorporam sustentabilidade e comércio justo na moda, além de programas digitais que impulsionam e profissionalizam novos e pequenos negócios de moda.

Sua palestra vai abordar os temas: O futuro da moda e o contexto da moda autoral; A aproximação do consumidor ao artista e à confecção efetiva dos produtos e O desenvolvimento de um movimento de moda e cultura local.

Valor R$ 30,00 (venda antecipada pelo Sympla)

Às 11h45, Marcia Caldas Vellozo Machado, advogada e consultora de imagem, estilo e comportamento pelo Istituto Marangoni de Paris, vai falar sobre “O Acessório que você usa te representa?”. Segundo ela,o adorno transmite mensagens corporais muito importantes. Marcia é supervisora e professora do Curso de Gestão de Imagem e de Dress Code Corporativo do Centro Europeu. Também integra o corpo docente da Forum School, na disciplina de Etiqueta Comportamental. Uma grande paixão pelo acessório a moveu a estudar a História do Acessório e seu uso nos diversos tipos físicos. Valor R$ 30,00 (venda antecipada pelo Sympla)

Anote: 1 de setembro, das 11h às 18h, no Naddya Emmendoerfer – Conceito Criativo ( Rua Gonçalves Dias, 125). Entrada gratuita. Estacionamento facilitado em frente. Aceita cartões.