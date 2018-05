John Travolta Será premiado em Cannes

Cotado para ganhar prêmios por seu desempenho em Gottii, um thriller de máfia sobre o chefão John Gotti, o eterno Tony Manero John Travolta receberá da revista Variety um prêmio especial pelo conjunto de sua carreira durante o 71º Festival de Cannes, de 8 a 19 de maio.

Será dele o Variety Icon Award. Ele será uma das mais disputadas atrações do evento francês este ano, pois, no dia 16, vai à Croisette falar sobre os 40 anos de Grease – Nos Tempos da Brilhantina (1978), fenômeno popular no qual foi dublado no Brasil por Mário Jorge.

Curiosidade sobre Cannes, que inaugura sua competição nesta terça-feira com Todos lo saben, de Asghar Farhadi: sua seleção de 2018 – seja a da corrida pela Palma de Ouro, seja a de seções paralelas – está diferente, avessa a medalhões, atenta aos novos talentos e afoita por polemistas, como é o caso de Spike Lee, o barril de pólvora mais incendiário do cinema americano, inflamará a Croisette com BlackKklansman, sobre um policial negro que se infiltra na Ku-Kux-Klan.