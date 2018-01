Jogadores do Real Madrid pedem contratação de Neymar

Alguns dos principais jogadores do Real Madrid pediram ao presidente do clube, Florentino Perez a contratação de Neymar, segundo a imprensa espanhola. O capitão Sergio Ramos, o brasileiro Marcelo e o meia Isco são alguns dos nomes que fazem lobby para a estrela brasileira chegar ao clube merengue.

Ainda de acordo com os tabloides da Espanha, Neymar viria para o Real após a Copa do Mundo e de que Sergio Ramos estaria conversando pessoalmente com o mandatário do clube para selar a contratação. O espanhol inclusive já manifestou publicamente que quer o brasileiro no time: “Se fosse por mim, traria ele em dezembro. “, afirmou o jogador em novembro do ano passado.

Inicialmente, Florentino Perez não aprovou a ideia, mas agora, começa a enxergar com bons olhos uma possível chegada de Neymar. O lateral-esquerdo Marcelo estaria inclusive, trocando mensagens diariamente com o jogador contando sobre o clube e de que o time o receberia de braços abertos.

Entre 2013 e 2017, Neymar defendeu o Barcelona ao lado de Messi. Pelo clube catalão, o jogador marcou 105 gols em 186 jogos.

Terra