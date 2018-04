JOAQUIM BARBOSA FAZ ACENO À INICIATIVA PRIVADA

Eis o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, relator do mensalão, surgindo no horizonte como postulante à presidência da República. Os rumores iam e vinham alimentados por ele mesmo nas redes sociais. À última hora, Barbosa filiou-se ao PSB e surge como um candidato capaz de conciliar diferenças, dar ao capitalismo o seu quinhão, aos movimentos sociais, outro, privatizar as estatais sem abrir mão daquelas lucrativas e ainda apresentar uma reforma da previdência não a partir do que reza a esquerda ou à direita, mas o centro.

‘MISS SIMPATIA’ ELE NÃO É

Sim, Barbosa é conhecido pela personalidade difícil e pelo seu jeito turrão, mas certamente não pretende disputar um cargo de miss simpatia.

Fiquemos em suas propostas. O PSB, em suas primeiras reuniões com o ex-ministro, extraiu pouco e estranhou sua ação tardia em direção ao planalto, mas também viu benesses. Por se manter na “moita”, como uma esfinge a ser decifrada, Barbosa tem baixos índices de rejeição e não sofreu o desgaste de maquinário sofrido por potenciais adversários pela farta exposição na mídia.

BRIGA PELA LIDERANÇA

Mesmo sem definir se será ou não candidato, Barbosa já mostrou potencial para brigar pela liderança nas pesquisas de intenção de voto, em um cenário que Lula aparece definitivamente excluído. No Datafolha, publicado no fim de semana, o ex-ministro aparece na terceira colocação, com 9%, atrás apenas de Jair Bolsonaro (17%) e de Marina Silva (15%), empatados tecnicamente.

BOTOCUDOS E BRUCUTUS

Barbosa tem a força de um candidato de centro, com acesso livre a partidos que pendem, botocudos, à esquerda e com aqueles que flertam, brucutus, à direita. Seria um nome de coalizão, não fosse menos político e mais juiz. Talvez seja essa a sua principal dificuldade. Famoso pelos embates travados no Supremo Tribunal Federal (STF), em passado recente, Barbosa não tem o perfil do contemporizador. Ele tende a chutar a porta.

Em governos que necessitam umbilicalmente do Legislativo para fazer valer seus projetos, isso é sempre um entrave.

E QUEM VAI PAGAR O PACTO?

Dilma Rousseff, ousou propor um plebiscito pautado na reforma política após os protestos de junho de 2013. Foi um tiro no pé e o começo de sua derrocada. Talvez Barbosa, não afeito às malícias da política raposina do Congresso, enfrente dificuldade idêntica se não negociar um grande acordo para fazer andar o país. Alguns chamam de pacto social. A questão incômoda é que o brasileiro já está cansado dessa história, muito porque, ao fim e ao cabo quem paga o pacto é ele.

ACENO AO MERCADO

Um bom sinal de que Barbosa está aberto a negociar com amplos espectros da sociedade a informação que a Folha de São Paulo registrou nesta quinta,19: discretamente, o presidenciável deixou transpirar que a iniciativa privada será um dos pilares de sua proposta de governo.

Não excluirá o mercado de suas propostas. Pelo contrário.

POSSE A NARDI NA SAÚDE

A governadora Cida Borghetti dará posse ao secretário de Estado da Saúde, Antônio Carlos Nardi, nesta sexta-feira (20), em Maringá. A solenidade será às 10 horas, na sede da Associação Comercial e Empresarial de Maringá (Acim).

Também está prevista a presença da governadora, às 20 horas, no evento de aniversário do Maringá Park.

ALEXANDRE TEIXEIRA NA SEGUNDA

O jornalista Alexandre Teixeira tomará posse como secretário de Estado da Comunicação na segunda feira, 23, durante a reunião do Secretariado com a governadora Cida Borghetti, no Palácio Iguaçu.

SEM ENGENHARIA DE TRÂNSITO, URBS ‘CONDENA’ PASSAGEIROS AO CONGESTIONAMENTO

A ausência de um setor de engenharia de trânsito em Curitiba, nos moldes da famosa CET paulista, vem causando reclamações de usuários. O motivo: não há explicação para que a Urbs imponha o congestionamento ao usuário em horários de rush. Na linha que liga o bairro São Braz ao Centro da capital, há um abaixo-assinado correndo no interior dos ônibus pedindo à santa engenharia de trânsito que os ajude.

Não há explicação mesmo para que o Savóia, uma linha de ônibus única que trafega pelas imediações do Parque Barigui e interliga universidades até o centro, seja obrigada a enfrentar o congestionamento despropositado da Rua Desembargador Mota e o estrangulamento na esquina das ruas Saldanha Marinho e Visconde de Nácar. Um trecho de menos de dois quilômetros que deveria ser percorrido em menos de quatro minutos, leva 20 em horário de rush – exatamente o tempo que o ônibus leva, em horários normais para percorrer o percurso inteiro, da origem ao destino. Os usuários pedem providências. Os deuses da sabedoria também.

TRÊS GENERAIS NA SESSÃO DA AL PELO DIA DO EXÉRCITO

Por proposição do deputado Ney Leprevost foi realizada na quarta-feira, dia 18, no plenário da Assembleia Legislativa, sessão alusiva ao Dia do Exército Brasileiro, que é comemorado anualmente em 19 de abril.

COM A NAÇÃO

Em seu discurso, Ney lembrou que é justo o reconhecimento público ao Exército Brasileiro e a todos que o compõem. “As ações do Exército estão em sintonia com os desejos e aspirações do povo. A mão amiga do Exército não nega apoio a sociedade brasileira, principalmente nos momentos de calamidades e de ameaças a democracia”.

SOBERANIA NACIONAL

“Os militares são fundamentais na vigilância da soberania nacional e do respeito a Constituição Federal”, ressaltou Ney.

Três generais estiveram presentes ao ato que, segundo a assessoria de Leprevost, reuniu 500 militares.

PARANAENSES EM NOITE DE “TONS DE VERDES”

Um amplo grupo representativo do Paraná foi ao lançamento do livro “Tons de Verde: a sustentabilidade e a agricultura no Brasil”, de Evaristo Miranda, na terça-feira em Brasília. Além de Álvaro Dias, lá estiveram dirigentes da FIEP, FAEP, OCEPAR e representantes de cooperativas agrícolas.

LIVRO DA BIBLIOTECA PÚBLICA CONTA QUASE TUDO

Foi de fôlego a pesquisa que o jornalista Nilson Monteiro desenvolveu para escrever “Livro aberto – uma história da Biblioteca Pública do Paraná”. Soube captar bem a história oficial da BPP, em suas diversas casas, marcando o longo processo até estabelecer-se em 1951 no atual endereço.

É EXPERIENTE

Jornalista experiente, o autor captou momentos importantes da BPP no século 20, ouvindo sobretudo ex-dirigentes da casa. Ressalto dois deles: Luiz Gonzaga Paul e Nancy Westphalen Correa, oitentões, saudáveis guardadores de momentos únicos da BPP.

O QUE ESQUECEU

O olhar de Nilson deixou, no entanto, de captar fatos memoráveis da instituição, segundo minha visão de testemunha de 1962 a 1965, como assessor de imprensa da Biblioteca. É o caso de histórias de bastidores dos personagens que faziam do espaço o mais importante palco de vida cultural da cidade. Por exemplo, o professor Luiz Fernando Coelho, um dos notáveis mestres do Direito da UFPR, poderia muito bem ter falado do Centro Liberal de Cultura, local de debates de uma juventude secundarista e universitária que se reunia aos sábados na BPP; era um grupo de moços inquietos, que discutiam desde Thomas De Aquino à Relatividade de Einstein.

Depois, a Academia de Letras José de Alencar seria fundada e funcionaria na Biblioteca.

JUVENTUDE INQUIETA

Além de Coelho, o grupo abrigava outros rapazes que depois teriam papel importante na vida cultural do Paraná, como Emir Sfair, Nelson Faria de Barros (jornalista), Regines Prochmann e Marcos Kleiner (médicos e professores), Samir Heikel, o pianista Marco Aurélio Feijó, Eugênio Szezech (autor de O Homem perante o Universo, livro)…

GERMANA MOREIRA

Senti falta de uma abordagem ampla em torno de Germana Moreira. Ela foi a verdadeira “mãe” da Secção Infanto-Juvenil da BPP, área capital (isso ficou claro no livro de Nilson) para a formação de novas gerações de leitores.

Germana Moreira marcou a todos os que estiveram sob a docência magistral que ela exerceu. Era uma inovadora, inquieta na sua placidez e capacidade de dialogar com os mais jovens, mostrava-lhes caminhos e sugeria-lhes realizações “ousadas” para aqueles dias.

O JORNALZINHO

Uma das propostas de Germana Moreira foi o jornalzinho, que durou todo o ano de 1954, de que fui diretor de redação, denominado de “Voz da Biblioteca”. O depois médico Marcos Kleiner era o secretário de redação.

Feito com a melhor tecnologia da época para projetos modestos, em mimeógrafo, o “Voz da Biblioteca” preencheu sonhos e revelou talentos.

É IMPORTANTE

À parte essas observações, tenho de saudar o trabalho de Nilson Monteiro: ele vale não só por ter cumprido um papel necessário, o de levantar a História da BPP; sugere também que o próprio autor vá mais adiante. Afinal, naquele conjunto arquitetônico moderno, uma joia rara, ainda os velhos frequentadores da Biblioteca sabem (e alguns até dizem enxergar) misteriosas figuras que de alguma forma preencheram aquelas paragens.

São “visagens”, como as Hugo Montanari Filho, artista plástico que acompanhou, como assessor da Direção, grandes momentos da casa. Era um refinado cavalheiro que por anos esteve ao lado de Lamartine Correa de Oliveira, Castilho, Nancy Westphalen e Paul.

Montanari “conhecia todas as dobraduras da BPP”, admite um ex-diretor.

“FANTASMAS”

Outros “fantasmas” que percorrem as salas de enormes pés direito são os de Guido Viaro, com sua escolinha de arte; os fotógrafos, como Sergius Matulevicius ,que lá mantinham o Cine Foto Clube do Paraná; a doce Eneida Mello, companheira inseparável da também bibliotecária Marcelina Dantas; a mesma Eneida que foi responsável pelo riso dos que viram uma auxiliar de biblioteca encaminhar um leitor à sala daquela bibliotecária, porque, afinal procurava por “Eneida”. A de Virgílio.

PAUL GARFUNKEL

Eu, nas raras vezes que tenho ido à BPP, vejo-me “ao lado” de Paul Garfunkel, o genial aquarelista, um romântico enamorado por todas as mulheres do mundo, fazendo galanteios a uma bibliotecária egípcia de nascimento, Sabine Samut; numa das salas chamadas de Referência, meses atrás, tive impressão de rever um dos mais assíduos perquiridores daquele espaço, o escritor Milton Carneiro, o da ‘Procissão de Eus’. E também o gentleman Newton Carneiro, irmão de David Carneiro, homem de enorme dimensão cultural.

MÁRIO RUINSKI

Mas de quem mais senti falta mesmo foi de Rubisnki, um dos melhores pintores paranaenses do século 20. Claro que não esperava vê-lo por lá como fantasma, já que – graças – ainda vive. Com ele, na Seção de Belas Artes fui de uma geração que se embebedou de história da arte em lições contínuas e com extrema boa vontade que ele passava aos mais moços – gente como Juarez Machado, João Osório Brzezinski, Jamaia…

ÂNGELO DALLEGRAVE

O fantasma mais curioso, para os padrões de hoje, habitante daquelas amplas salas, é mesmo Ângelo Dallegrave, o homem que se encarregava de colocar numa sala-cemitério obras que considerava ofensivas à sua fé católica tridentina. Materializava, à sua maneira possível, um tipo de censura “Índex Librorum Prohibitorum”.

Dallegrave está bem registrado nessa obra de qualidade, preciosa para a chamada estante paranaense, de autoria de Nilson.

Em adendo de última hora: em minhas quase anônimas visitas à BPP, semanas atrás, tive a impressão de reconhecer numa das bibliotecárias a “encarnação” da bibliotecária Maria de Lourdes Barbosa, que ficou conhecida por representar o pensamento cultural repressivo de pós 1964.

Ela “vigiava” a classificação dos livros.

Juro que a vi ao lado de Maria do Carmo Fortes o Peter Potocky; foram dois pintores ingênuos cujas presenças e exposições confirmavam apenas o que todos sabíamos nos anos 1950/60: a Biblioteca Pública do Paraná era um centro cultural sem par.

“TINHA UMA EQUIPE QUE ACREDITAVA NA ARTE”

Aroldo,

Seu texto muito me emocionou, principalmente pelo fato de você e eu fazermos parte de uma geração que acredita e defende que a arte seja talvez o maior patrimônio humano – não apenas historicamente, mas também no tocante ao desenvolvimento da sensibilidade. O aspecto magistral, citado no seu texto em relação à administração do Museu só foi possível porque tinha comigo uma equipe que acreditava na arte, em especial a paranaense. Uma equipe que, assim como eu, defendia que o Museu deveria pertencer a todos.

Agradeço enormemente a lembrança

TECA SANDRINI (ESTELA), Curitiba