O deputado federal João Arruda será o candidato ao governo do estado pelo MDB, caso não haja acordo com o PDT de Osmar Dias. O senador Roberto Requião, que evitou o encontro com o pré-candidato de seu partido à Presidência da República, Henrique Meirelles, vai se encontrar com Osmar Dias nos próximos dias e espera sair com uma definição se haverá aliança ou não. A convenção do PDT é só no dia 4 de agosto e Requião não pretende esperar uma definição somente na convenção de seu possível aliado.