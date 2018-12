No último sábado, dia 15, o MDB realizou a eleição da Diretiva do partido no Paraná. O senador Roberto Requião deixa a presidência do MDB e quem assume é João Arruda. Depois de muito falatório, a escolha foi numa chapa unificada. João Arruda passa a ser o presidente; Anibelli Neto é o vice; Nereu Moura é o segundo vice-presidente e Walter Parcianello, o Frangão, o terceiro vice. O filho de Roberto Requião, Requião Filho será o secretário-geral do partido.