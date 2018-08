Além dos relógios, tradicional peça incorporada nos looks masculinos, as joias estão cada vez mais em alta entre os homens. Pensando nisso, a Viccenza promove, até 31 de agosto, uma campanha dedicada ao público. Durante a Men’s Sale, as lojas do Pátio Batel e do Park Shopping Barigüi oferecem peças masculinas selecionadas com até 50% OFF.

Fazem parte da ação peças em ouro branco, titânio, diamantes, como braceletes, pulseiras, aneis, relógios, entre outras. “Os relógios já fazem parte do universo masculino e atualmente as joias têm ganho espaço. Diante disso, criamos uma ação, com peças atemporais e de muito bom gosto”, destaca a empresária Tania Vicenzi, da Viccenza.