Jazz, Vindouro e De Nadai

O Bossa & Jazz, na voz de Romi Schneider e piano de Marcio Lopes Vieira, abre nesta quinta dia 23 o cardápio de música ao vivo, harmonização de vinho e gastronomia do Vindouro Bistrô. O repertório vai do jazz clássico ao contemporâneo, bossa nova, pop internacional com leitura jazzística. E o calendário prevê inicialmente apresentações quinzenais, às quintas-feiras.

Diz sobre o projeto a proprietária Silvana Fetter: “Já temos aqui a rádio Vindouro, com uma seleção de músicas lounge, jazz, bossa nova e acústico, para tornar a experiência na casa muito mais prazerosa. Música, comida e vinho, quando harmonizados, costumam trazer um resultado surpreendentemente positivo. Tudo contribui para o bem-estar. É isso que projetamos para nossos clientes”.

Aberto em 2009, o Vindouro Bistrô é especializado em cozinha internacional, com ênfase na gastronomia franco-italiana e valorização de ingredientes brasileiros. Sua adega reúne rótulos das principais regiões vinícolas do mundo, disponíveis tanto para degustação no bistrô quanto para levar para casa.

E nesta quarta dia 23, a partir das 20h, o chef Rafael Korioluk recebe Adriana De Nadai, ex-chef do Vindouro. Eles vão preparar o jantar especial, que tem de entrada gravlax de salmão, sunomono de pepino, sour cream e brotos; como prato principal, mignon ao molho roti, perfume de cumaru e lâminas de cogumelos com degradê de batatas laminadas e assadas em manteiga de ervas. De sobremesa, bolo e purê de cenoura, aromatizado com laranja, mousse de chocolate e mini cenoura caramelizada.

Adriana por quatro anos comandou a cozinha do Vindouro, mas há um ano ela entra apenas em sua cozinha, pois fez a opção pela família, para acompanhar o crescimento do filho.

Agende-se: Nesta quarta dia 23, às 20h, jantar a quatro mãos, com menu a 130 reais. Jazz, Gastronomia e Vinho nesta quinta dia 24. Rua Guarda-mor Lustosa, 129, Juvevê (Via rápida Centro-Cabral). Fone 3027-0700.