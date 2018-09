O ambiente foi marcado por emoção e saudades. Assim foi o encontro comemorativo aos 40 anos de formatura da turma de Direito de 1977, da Universidade Federal do Paraná. No jantar, realizado no dia 22 de setembro, no Uilde Buffet e Eventos, em Curitiba, o clima também foi de reconhecimentos, adivinhações, cumplicidade e alegria, e reuniu aproximadamente 40 convidados. Amigos que não se viam há anos. A vontade de colocar o assunto em dia contagiou a todos. Cada um contando sua trajetória e lembrando os tempos da UFPR. Fotos: Bebel Ritzmann