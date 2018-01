Jair Bolsonaro tenta suspender divulgação de pesquisa do Datafolha

A defesa do deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nesta terça-feira (30), representação para impedir a divulgação do resultado da pesquisa eleitoral promovida pelo jornal Folha da Manhã e realizada pelo instituto Datafolha. O deputado pede, ainda, que a pesquisa registrada no Tribunal seja impedida de circular em definitivo. No questionário que o Datafolha levou às ruas, há uma pergunta sobre as denúncias envolvendo o aumento do patrimônio da família do parlamentar desde o início de sua carreira política. Os advogados de Bolsonaro afirmam que a pesquisa, além de pretender aferir a intenção de voto para as eleições presidenciais de 2018, contém questionamentos sobre a opinião dos potenciais eleitores, acerca de circunstâncias atuais da política nacional e dos seus protagonistas.

Em razão do recesso do Judiciário, que só termina em dia 1º de fevereiro, a análise do pedido deverá ser feito pela Presidência da Corte.