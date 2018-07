Após a saída de Rodriguinho para o futebol egípcio, o meia Jadson se prepara para voltar a ser o principal responsável pela armação das jogadas do Corinthians. Para a partida desta quarta-feira, no Itaquerão, diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, ele vai voltar a jogar na faixa central, posição que mais o agrada.

“Gosto de jogar centralizado. Foi o Tite que me escalou pela direita. Mas tive uma conversa com o Loss e o Carille falando que gosto de jogar no meio. Fico feliz com essa oportunidade que o Loss vai me dar. Espero fazer um bom jogo”, afirmou o meia em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira.

O jogador revelou que está conversando com os volantes Gabriel e Douglas, recém- contratado, para acertar o posicionamento. “Tenho conversado com o Gabriel e com o Douglas agora, é importante eles acharem esse passe entrelinhas para eu pegar a bola mais tranquila e conseguir armar o jogo. Tem Clayson, Romero e Jonathas, três opções para dar assistência, fazer tabela e chutar para o gol… Pretendo ajudar a equipe nessa nova posição que eu vou atuar”, afirmou.

Jadson também comentou a saída do parceiro Rodriguinho, que se despediu da equipe nesta segunda-feira e se transferiu para o Egito. “É uma grande perda. O Rodriguinho vinha ajudando a equipe. Eu vinha esperando uma oportunidade. Mas não é que eu sou soberano, tem muitos jogadores de qualidade. Eu entrei e tentei ajudar sempre que a equipre precisou. Tenho minha responsabilidade e vou tentar fazer isso para ganhar a confiança do Loss”, afirmou.

Para o camisa 10, a perda de jogadores faz parte da realidade do Corinthians e não deve trazer desconfiança para a torcida. Além da saída de Rodriguinho, também deixaram o clube o zagueiro Balbuena, o lateral Sidcley e o volante Maycon. “A equipe do Corinthians é grande e sempre vai ter cobranças e especulações. A gente tem que continuar trabalhando mesmo com a desconfiança do pessoal. A gente tem que pensar em ir bem em todas, mas a Copa do Brasil e a Libertadores são campeonatos que a gente pode brigar para ser campeão”, disse o meia.