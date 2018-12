O Arsenal manteve a sequência de bons resultados nesta quinta-feira, ao derrotar o Qarabag em casa, pela última rodada do Grupo E da Liga Europa. Mesmo com uma escalação quase toda reserva em campo, o time londrino venceu por 1 a 0 e avançou à próxima fase como líder da chave.

Após seis rodadas, o Arsenal fechou com 16 pontos, invicto, seguido pelo Sporting, de Portugal, que também já estava classificado e chegou aos 13 pontos ao bater o Vorskla Poltava por 3 a 0 nesta quinta. O time ucraniano e o Qarabag somam três pontos cada e estão eliminados.

Em ritmo de treino, o Arsenal pareceu nem se esforçar muito para confirmar o triunfo, que foi garantido aos 16 minutos do primeiro tempo. Após saída errada da defesa do Qarabag, Özil ficou com a sobra e acionou Lacazette, que dominou e bateu cruzado para marcar o único gol da partida.

Pelo Grupo C, o Slavia Praga chegou aos 10 pontos e garantiu a classificação ao derrotar por 2 a 0 o líder Zenit, que ficou com 11. De nada adiantou o triunfo do Bordeaux sobre o Copenhagen, fora de casa, por 1 a 0, que levou os franceses a sete pontos e deixou os dinamarqueses com cinco.

Na chave D, a situação já estava definida. Já garantido na liderança, o Dínamo Zagreb encerrou a participação nesta fase com um empate por 0 a 0 com o lanterna Anderlecht. Dono da segunda vaga, o Fenerbahçe, por sua vez, perdeu para o terceiro colocado Spartak Trnava por 1 a 0.