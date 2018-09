A Itubaína, uma das marcas de refrigerante mais tradicionais do Brasil, amplia seu portfólio e apresenta ao mercado o novo sabor guaraná. A novidade vem acompanhada do novo posicionamento da marca, que busca resgatar a memória afetiva dos seus consumidores e estimular momentos de diversão.

Produzido com 100% de sementes da Amazônia, o lançamento preserva o sabor marcante do guaraná e a originalidade de Itubaína, e está disponível nas versões regular – formulada com redução de 30% de açúcar em relação aos outros sabores do portfólio da marca, e zero açúcar.

Para traduzir o novo momento da marca, foi criada a campanha “O delicioso gosto do sabor saboroso”, que exalta um dos sabores preferidos dos brasileiros desde a infância. O visual das embalagens também apresenta um novo design que, de forma criativa e moderna, faz alusão ao tempo do guaraná com rolha.

“Nosso objetivo é oferecer aos nossos consumidores uma experiência que vai além do refrigerante. Com o sabor leve e doce na medida certa, queremos despertar a recordação de diferentes gerações e transportá-las para momentos de diversão e descontração. A combinação do nosso diferencial de qualidade com o sabor guaraná, tão apreciado pelos brasileiros, é o casamento perfeito para os nossos consumidores”, comenta Bruna Fausto, diretora de Marketing do Grupo HEINEKEN no Brasil.

Itubaína Guaraná está disponível nas versões lata de 350 ml, garrafa pet de 2l e na tradicional long neck de 355 ml, com preços sugeridos de R$ 2,09, R$ 4,39 e R$ 2,59, respectivamente. O lançamento já começou a chegar aos pontos de venda do estado de São Paulo, com foco na capital e nas cidades de Campinas, Ribeirão Preto e Santos, que estarão totalmente abastecidos até o fim de outubro. A versão guaraná complementa o portfólio da marca Itubaína, que já oferece os sabores original (tutti-frutti) e maçã.