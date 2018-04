ITINERÁRIO DE GILBERTO CARVALHO E O LIVRO “VOZ DO PARANÁ”

O ex-ministro Gilberto Carvalho vive em nova frente de batalha pró libertação de Lula: na quinta-feira fazia lobby junto ao ministro Alexandre de Moraes (STF). O alvo é mudar o voto do ministro, até agora a favor de prisões a partir de segunda instância.

Nesse lobby, Gilberto conjugava o mesmo clamor de Michel Temer, que nomeou o ministro Moreira Franco, contra a prisão a partir de condenação em corte de segundo grau.

A entourage de Temer tem muitos companheiros na fila de eventuais condenações na justiça.

ENTRE PALOTINOS

Gilbertinho, como Carvalho é conhecido, fez toda sua iniciação política em Curitiba, primeiro como seminarista da Congregação dos Padres Palotinos, no enorme seminário do Cajuru, à beira da BR-277. Dali se encaminhou, plenos anos 1970, para uma ampla radicalização, passando a viver em uma favela às margens do Rio Belém. Lá morou com outros palotinos por uns dois anos, enquanto continuava cursando Teologia no Studium Theologicum de Curitiba.

Natural do Norte do Paraná, Gilberto foi fruto da intensa catequese dos padres palotinos na região, onde sua “vocação sacerdotal” foi identificada, assim como o foram a de tantos outros contemporâneos seus. Naqueles dias, “fervia” a chamada Teologia da Libertação de Leonardo Boff e Gutierrez.

OUTROS CAMINHOS

Gilberto Carvalho não perseverou nos caminhos do sacerdócio. Casaria nos anos 1980, quando foi escolhido por lideranças da Arquidiocese de Curitiba (na época, dom Pedro Fedalto) para comandar a Pastoral Operária, braço da igreja local no mundo do trabalho.

BENÇÃO DO CARDEAL

Logo que fundado o PT por Lula, e com as bênçãos do então pároco de Santo André, hoje cardeal dom Cláudio Hummes, Gilberto mergulhou por inteiro no Partido dos Trabalhadores. Lembro perfeitamente que em 1986 Gilberto me visitou na antiga sede do Diário Indústria & Comércio, Travessa Itararé, 62, para apresentar uma das propostas do partido, o tema “fé e política”. Ouvi-o atentamente, não me converti à causa. Mas mantivemo-nos fraternos cristãos. Embora, a rigor, não mais tenha mantido contato pessoal com ele.

AMIGO PRIVILEGIADO

Naqueles dias Gilberto já era um dos mais próximos de Lula, e o encarregado da formação política dos quadros do PT, então uma promessa de legenda ética e renovadora da política brasileira. Ficou na promessa.

LIVRO CONTA TUDO

No livro “Jornal Voz do Paraná – uma História de Resistência”, que o jornalista Diego Antonelli escreveu – e cujo lançamento deverá ocorrer este ano -, Gilberto Carvalho, ainda seminarista, aparece como um dos assíduos frequentadores do semanário de orientação católica que eu dirigia. Ele passava, por vezes horas, conversando sobre temas políticos e a ação da igreja em resistência ao regime ditatorial então vigente.

Quase sempre acompanhava-se de outro seminarista, seu amigo Francisco Alves dos Santos, jornalista e crítico de cinema, ex-diretor da Cinemateca de Curitiba. Chico era colaborador do jornal.

BURLANDO A CENSURA

O livro é uma preciosidade, recuperando momentos da imprensa do Paraná, particularmente depoimentos de quem viveu a grande aventura do semanário Voz do Paraná. O semanário se notabilizou por conseguir, de alguma forma, burlar a censura que a Polícia Federal impunha à imprensa.

Depoimentos de Maí Nascimento Mendonça, Celso Nascimento, Dante Mendonça, Francisco José de Abreu Duarte , Lúcia Nórcio, e apresentação de um dos mais importantes atores do jornalismo paranaense daqueles dias – Hélio Puglielli – completam o trabalho de ampla pesquisa.

MEU PAPEL NO JORNAL

Meu papel em Voz do Paraná foi o de dirigir o jornal, como diretor de redação, e também superintendente da empresa; braço direito do médico Roaldo Koehler.

Por vezes, tive a desagradável oportunidade de atender a censores da PF, ou simplesmente dar meu “visto” nos famosos bilhetinhos de censura. O melhor das funções era decidir sobre a pauta que, com o tempo, acabou resultando num jornal acatado pela sociedade abrangente. Numa distância necessária das sacristias, imperativo para o crescimento no mundo da mídia de então, muito dependente do mundo impresso.

OS CONTROLADORES, HOMENS DA DIREITA

Koehler capitaneava um grupo de profissionais liberais de orientação católica que controlava o jornal e a gráfica Voz do Paraná, instalados à Rua Francisco Scremin, 1865, no Ahú/Centro Cívico.

Os donos da Voz do Paraná eram notórios homens da chamada direita política. O mais expressivo deles, do ponto de vista político, Euro Brandão, que depois seria ministro da Educação em substituição a Ney Braga, e mais tarde, reitor da PUCPR. Mas graças à visão democrática de Roaldo (e ações nossas, dos jornalistas) o semanário católico acabou abrigando profissionais que não encontravam emprego em outras redações; nomes como Teresa Urban, Milton Ivan Heller, Luiz Manfredini, Benedito Pires Trindade.

EXPULSO DE CUBA, HERÓI “MAQUIS”

Enfim, o livro de Antonelli é preciosidade da chamada estante paranaense, em que registra ainda a presença constante na redação do histórico padre Ives Pouliquen, então secretário da CNBB Sul 2, um missionário francês que chegou a ser apontado como “comunista” pelo regime dos anos 1970/80.

Pouliquen passara como missionário em Cuba, de que fora expulso sob a acusação de ser “agente do imperialismo”.

O padre, herói dos ‘maquis’ – a resistência aos nazistas na França -, costumava explicar tantas contradições, dizendo: “Quando se vive o cristianismo, tornamo-nos sinal de contradição”.

MARCOS STAMM ASSUMIU ITAIPU

Na tarde de sexta-feira, 14, o diretor financeiro de Itaipu, Marcos Stamm, assumiu interinamente a direção geral da Binacional Itaipu, em cerimônia “sem pompas”, na sede da empresa em Curitiba.

A coluna registrara em primeira mão, na semana, a indicação de Stamm, que é cota do PMDB, ala Orlando Pessuti e Sergio Souza, com o apoio – segundo observadores – “também de Cida Borghetti e de deputado Ricardo Barros”.

Stamm, de amplo trânsito na empresa binacional e apoio em muitas frentes da chamada sociedade abrangente, estará já nesta segunda, 16, na Argentina, em missão oficial.

Todos os assessores detentores de cargo em comissão, da Direção Geral anterior, já estavam desligados da empresa.

Ainda segundo fontes, caberá ao grupo político do deputado João Arruda (PMDB Requião) indicar posições que se abrem na Binacional com a nova configuração na Direção Geral.

WASYL STUPARYCK COM ADELSON

Dono absoluto do horário radiofônico da madrugada na Rádio Nacional do Rio, das 24 às 3 da manhã, o paranaense Adelson Alves vai entrevistar o memorialista Wasyl Stuparick, no próximo dia 17, terça-feira.

Wasyl, estou certo, gerou o maior acervo particular de depoimentos gravados em VT com personalidades da vida paranaense.

HAITIANOS NO BRASIL: PARA TRABALHAR E GARANTIR UMA FORMAÇÃO ACADÊMICA

O jornalista e historiador Diego Antonelli retorna às páginas da revista “Ideias” (edição de abril) com um relato dos haitianos no Brasil (“Haiti é aqui”). Hoje, os haitianos representam o maior grupo de imigrantes no mercado de trabalho formal brasileiro. Dos mais de 115 mil trabalhadores contratados, em 2016, 26 mil (22,5%) eram oriundos do Haiti. O dado é da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) divulgado pelo Ministério do Trabalho. O salto, como informa Antonelli, é gigantesco.

DOMÍNIO DO FRANCÊS DE BALZAC

A presença dos haitianos também se faz nas universidades. No mês passado, em aula inaugural promovida pela Uninter, no Teatro Guaíra, um haitiano estudante de Direito desafiou o francês de um radialista que se propunha a fazer humor com a língua de Molière e Balzac. Essa é também uma das características dos haitianos que chegam ao Brasil: eles não vêm só para fugir da miséria, dos terremotos e de governos ditatoriais. Seu objetivo é trabalhar e construir uma formação acadêmica que o país-natal não lhes oportunizou.

QUER SABER O QUANTO O BRASIL É DESONESTO?

Marcus Vinicius Gomes (*)

O Brasil não vive só de militantes políticos que adotam bandidos de estimação. Nem de cronistas esportivos que, desprezando o distanciamento necessário em um jogo de futebol, ofendem um presidente de clube chamando-o de Rainha da Inglaterra, o que certamente indica que o patrocinador é o Rei, e saem defendendo o indefensável: o de que um pênalti reconsiderado sete minutos depois e com interferência de um quarto árbitro configurou-se decisão acertada. Seria apenas um argumento desonesto, não fosse da prática do cronista atribuir a outrem a responsabilidade, mesmo em tom de brincadeira. Ou assim é ou ele se chama Lilian Wite Fibe. A conferir no “Jornal da Globo” de priscas eras.

ETERNO RETORNO

Mas já que o tema é esporte, tratemos de um esporte tradicional, que reúne atletas profissionais e amadores, que exige muito fôlego, que tem tradição internacional, que coroa o desafio de um ano que finda, e de outro que recomeça, como a brindar o eterno retorno. Refiro-me a São Silvestre, a mais tradicional prova pedestre do mundo. São 30 mil corredores de 40 países do mundo, correndo 15 quilômetros no que antes era a noite do dia 31 de dezembro, mas agora é a tarde. Disputada palmo a palmo, esbaforida, no asfalto quente do novo e do velho centro paulistano.

A SORTE DOS PICARETAS

Houve 30 mil inscritos na última edição da prova, porque este é o número limite de inscrições – o circuito não comporta mais do que isso –, mas 34 mil correram. Por quê? Porque o brasileiro é tão desonesto quanto o argumento citado no primeiro parágrafo. Clona-se números de atletas com ou sem consentimento destes, homens correm com o chip de mulheres para que elas possam posar nas redes sociais com um tempo menor, jovens inscrevem-se como idosos para garantir o desconto e, para coroar a hipocrisia, que alia-se à má-fé, corredores cortam caminho para terminar a prova entre a elite, assumindo a condição de fraudadores embandeirados, prontos a subir ao pódio se a sorte dos picaretas assim quiser.

AJUDINHA DO METRÔ

Em caso recente, um corredor de 55 anos alcançou a linha de chegada em 22º lugar na classificação geral, batendo quenianos de prestígio. Descobriu-se depois que ele havia pegado um atalho, embarcado em um trem de metrô e retornado à prova nos quilômetros finais, talvez nos metros finais.

CÚMULO-NIMBO DO FRAUDADOR

Esqueçam, portanto, aquela dose de honestidade cultivada há tanto tempo e com tanto esforço. O Brasil continua sendo regido pela Lei de Gerson, este artigo pétreo da Constituição Brasileira de fato, não de direito.

Saber que um corredor vindo de não sei onde (ok, inclua os estrangeiros também) está disposto a burlar os demais participantes para estampar nas redes sociais um resultado que não obteve é o cúmulo-nimbo da desonestidade. Tão arraigada em nosso país que chega a ser constrangedora. A São Silvestre, quase centenária, foi criada como uma celebração ao esporte amador e só ganhou perfil profissional nas últimas décadas. E continua assim. Dos 30 mil inscritos, apenas 1 mil ou pouco mais disputam a prova para vencer. Os outros cumprem a promessa (a Deus, a Odin, a Zeus, ao babalorixá) de largar e chegar. Que se burle até uma corrida de rua para fazer exibir uma selfie mentirosa, é o pior retrato do país que se quer democrático e clama por honestidade. Convenhamos: pegar um atalho para chegar a esses objetivos é tudo de pior que o brasileiro poderia almejar.

(*) MARCUS VINICIUS GOMES é jornalista, colaborador desta coluna.