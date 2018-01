Itália proíbe cursos universitários estatais 100% em inglês

O Conselho de Estado, órgão máximo da justiça administrativa da Itália, emitiu nesta terça-feira (30) uma sentença que proíbe universidades estatais do país de oferecerem cursos exclusivamente em língua estrangeira.

A decisão foi tomada após uma ação movida por cerca de 100 professores contrários ao plano do Politécnico de Milão, um dos mais renomados centros de ensino universitário italianos nas áreas de arquitetura, design e engenharia, de oferecer graduações com aulas totalmente em inglês.

A criação desses cursos havia sido aprovada pelo senado acadêmico da universidade em 2012, mas irritou os docentes, que recorreram ao Tribunal Administrativo Regional (TAR) da Lombardia. A corte acolheu o pedido dos professores para proibir os cursos 100% em língua estrangeira, e a sentença foi mantida nesta terça pelo Conselho de Estado.

Segundo os juízes administrativos, todos os setores do Estado devem respeitar a “centralidade e a oficialidade” do idioma italiano, e o projeto do Politécnico de Milão era uma “solução que marginalizava o uso” do idioma local. Ou seja, em nome da internacionalização da universidade, os valores culturais da língua italiana seriam “sacrificados”.

“Finalmente chegou a sentença definitiva que dá razão total e integralmente à língua italiana, uma belíssima vitória”, declarou Claudio Marazzini, presidente da Accademia della Crusca, principal instituição linguística de estudo e tutela do idioma italiano.

De acordo com Marazzini, “ninguém nunca teve a intenção de excluir o inglês das universidades”. “Alguns, no entanto, tentaram apagar o italiano”, acrescentou.