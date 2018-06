Itália endurece na questão dos refugiados e pressiona UE

O italiano Matteo Salvini, líder do partido de extrema direita Liga, passou a dominar o debate sobre a questão da imigração desde que assumiu o cargo de ministro do Interior da Itália, no início deste mês. Ele aparece muito mais do o primeiro-ministro Giuseppe Conte ou o líder do Movimento do Cinco Estrelas (M5S), Luigi di Maio, seu parceiro de coalizão.

Logo após assumir o cargo, Salvini anunciou que a Itália começaria a impedir que navios de ajuda humanitária que resgatam imigrantes no Mediterrâneo pudessem atracar em portos italianos.

Ele recusou a atracagem do navio Aquarius. A embarcação, administrada pelas ONGs Médicos Sem Fronteiras e SOS Mediterranee, e as 600 pessoas a bordo acabaram viajando até a Espanha.

Em seguida, ele disse não ao navio operado pela ONG alemã Lifeline, que havia resgatado 234 imigrantes. E, por fim, se recusou por quatro dias a permitir que o cargueiro dinamarquês Alexander Maersk, com 113 pessoas resgatadas, pudesse atracar.

Por meio de transmissões ao vivo e de vídeos publicados em sua própria página no Facebook, assim como em comícios políticos e entrevistas na televisão, Salvini tem propagandeado que esses barcos de resgate estão funcionando como “navios de cruzeiro” para imigrantes. Ele afirma que “a festa acabou” e exige que os demais países da Europa, especialmente a França – chamada por ele de “arrogante” e “hipócrita” –, assumam mais responsabilidade.