ITAIPU (I): O SERENO E ÁGIL STAMM: NOVO ESTILO NA DIRETORIA GERAL DE ITAIPU

Há uma semana no cargo de diretor-geral brasileiro da usina de Itaipu, Marcos Stamm já tranquilizou seus pares paraguaios, com uma gestão serena e equilibrada. Para os inúmeros parceiros da usina em programas e ações, sinalizou que haverá novos investimentos e que a prioridade de Itaipu – sustentabilidade na geração de energia – continuará pautando a política institucional de também contribuir para o desenvolvimento sustentável do Oeste do Paraná.

DOMÍNIO TOTAL

Na primeira coletiva como diretor-geral brasileiro, para mais de 50 jornalistas – a maior parte de relevância nacional -, na última quarta-feira, 18, Stamm mostrou que tem grande domínio sobre qualquer assunto referente à binacional, embora esteja apenas há um pouco mais de ano na empresa (antes de ocupar o novo cargo, que assumiu na sexta-feira, 13 de abril, ele era diretor financeiro executivo). Na coletiva, Stamm assegurou que vai manter e ampliar os recursos investidos na região Oeste e dar seguimento aos importantes projetos que dão sustentabilidade ao negócio da empresa, que é a geração de energia.

É PRECISO GERAR

“Não basta só produzir energia, é preciso gerar eletricidade com eficiência para promover o desenvolvimento do Brasil e do Paraguai, sócio do empreendimento”, disse. E complementou: “Eu, como diretor de Itaipu, tenho a responsabilidade inerente ao meu cargo de cumprir o que é o melhor para a empresa. Mas eu também sei da responsabilidade de Itaipu com a região. Então, vamos buscar a compatibilização de todos esses objetivos”, disse, citando a recente ampliação da atuação da empresa, dos 29 municípios da Bacia do Paraná 3 (BP3) para 54 municípios da região Oeste do Paraná, além de Altônia (Noroeste) e Mundo Novo (MS).

A DÍVIDA EM ESTUDO

Sobre a quitação da dívida de Itaipu, que acaba em 2023, com a revisão do Anexo C do Tratado de Itaipu, Stamm ressaltou que a empresa vem mantendo um grupo de estudos para tratar do tema. Com o fim da dívida, se for mantida a atual base tarifária, cada margem da usina terá US$ 1 bilhão por ano a mais, dinheiro que atualmente vai para o pagamento dos débitos assumidos na época da construção.

ATUALIZAÇÃO TECNOLÓGICA

O novo diretor-geral assegurou que o projeto de atualização tecnológica da usina terá prioridade. “Trata-se de um esforço fundamental para a sustentabilidade da geração nas próximas décadas, em patamares parecidos aos de hoje, com recordes de produção de energia elétrica.” O investimento previsto é de US$ 500 milhões, com conclusão estimada em dez anos. “Estudamos alternativas não só para melhorar as nossas instalações, por meio da atualização tecnológica, mas também para alcançar melhores marcas de produção de energia.” Itaipu detém o recorde mundial de geração de energia com a marca de 103,1 milhões de megawatts-hora (MWh) obtida em 2016.

MANUTENÇÃO DE ASSESSORES

O diretor-geral brasileiro trouxe para a nova pasta os assessores que o acompanhavam na Diretoria Financeira. Para o gabinete do novo DGB, foram os assessores especiais Jorge Augusto Callado, Tércio Albuquerque, Lourival Prehs e Marcos Ton Ramos. Com a saída do engenheiro eletricista Luiz Fernando Leone Vianna, saíram Alexandre Teixeira, Márcio Villela e Ricardo Lisboa. Nestes casos, é normal o desligamento, já que se trata de pessoas transitórias no cargo.

ITAIPU (2):

COMUNICAÇÃO SOCIAL CONTINUA EM BOAS MÃOS

Antes de ser convidada para trabalhar na Itaipu, onde agora chefia Comunicação Social, a jornalista Patrícia Iunovich ganhou o prêmio de jornalismo em comemoração aos 25 anos da empresa, em 1995. Foi professora universitária de jornalismo por cinco anos na Faculdade UDC.

Em 2003, escreveu uma matéria especial de memórias para a revista Piauí sobre o pai, motociclista da muralha da morte. O artigo virou livro e será publicado em setembro deste ano pela editora Nova Geração.

MANTIDA NA POSIÇÃO

Mantida como chefe da Assessoria de Comunicação Social (equivalente a Superintendente), Patrícia Iunovich está à frente do cargo há quase oito meses. Antes disso, ocupava a gerência da Divisão de Imprensa desde 2010. À época, a escolha de Patrícia para a Comunicação Social partiu do próprio diretor-geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna.

“CASEIRA”

A mesma “solução caseira” foi seguida pelo atual diretor-geral brasileiro, Marcos Stamm, que já conhecia o trabalho da jornalista e decidiu mantê-la no cargo como reconhecimento do trabalho da profissional. Patrícia foi a primeira mulher e profissional que sempre trabalhou em Foz do Iguaçu a ser convidada para chefiar a Comunicação Social brasileira de Itaipu. Seus antecessores moravam em outras cidades quando assumiram a função.

“EL GRAN CAPY”

Patrícia também é escritora. Ela lançou em novembro do ano passado o seu primeiro livro, “El Gran Capy”, que narra “as fantásticas aventuras de um motociclista na Muralha da Morte”, subtítulo da obra. O protagonista é Antônio Francisco Iunovich, “El Grand Capy”, pai de Patrícia e falecido no final de 2010. O livro relata as memórias da jornalista sobre o audacioso pai, estrela da Muralha da Morte, e revela detalhes da experiência de Patrícia, a “Menina do Parque”. Para acompanhar Capy, a família tinha uma vida itinerante em parque de diversões. O livro está na Amazon, Livrarias da Folha, Saraiva e Livraria Cultura, entre outras.

HÉLIO, O MESTRE

Patrícia começou a prestar serviço para Itaipu em 2000. Cinco anos depois, ela passou ao quadro próprio, sob a tutela de Hélio Teixeira, jornalista e ex-chefe da CS.GB. A jornalista assumiu a gerência da CSIM.GB na gestão de Gilmar Piolla, hoje secretário do município.

Como gerente da Divisão de Imprensa, Patrícia manteve ótima relação com colegas de outras áreas da empresa e estreitou os laços com a imprensa regional, do Paraná e de fora do Estado. Agora, ela passa a comandar uma equipe de 50 pessoas, das áreas subordinadas à CS.GB: as divisões de Imprensa (CSIM.GB), de Imagem Institucional (CSII.GB), de Relações Públicas (CSRP.GB) e de Gestão da Comunicação Social (CSGC.GB).

MUITAS ATRIBUIÇÕES

A Superintendência de Comunicação Social concentra várias atribuições estratégicas para a empresa, que garantem a visibilidade de Itaipu para o público externo, e aproxima a diretoria dos colaboradores. Entre as atribuições da CS.GB estão a assessoria da diretoria quanto à formulação de planos específicos de divulgação de iniciativas da Itaipu e na definição de estratégias de comunicação para a gestão de situações emergenciais e de crise; a promoção da imagem institucional da Itaipu perante os públicos internos e externos; a coordenação, elaboração, implantação, avaliação e revisão periódica do Plano de Comunicação Empresarial; a gestão de campanhas informativas e educativas, promoção de eventos, publicidade institucional, ações de patrocínios, identidade visual e gestão de marca; a gestão de conteúdo dos jornais internos, das páginas da Itaipu na intranet, internet, redes sociais e outras mídias; entre outros.

MBA NO SETOR ELÉTRICO

Patrícia Liliana Iunovich é argentina, naturalizada brasileira, tem 46 anos de idade. Casada com o jornalista Cláudio Dalla Benetta, ela tem dois filhos, Nicolas e Rafaela, e uma enteada, Leilane. É formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade de Ribeirão Preto (SP). Tem pós-graduação em Didática e Metodologia do Ensino pela Unopar. Atualmente, faz MBA do Setor Elétrico pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Tem vários cursos de extensão na área de jornalismo. Atua na profissão há 24 anos, com experiência em rádio, tv, impresso e setor público. Possui ampla experiência em jornalismo corporativo e exploração de mídia espontânea.

TUDO COMEÇOU ASSIM…

No início da carreira trabalhou como assessora de imprensa da Comunicação Social da Prefeitura de Foz do Iguaçu. Foi diretora de jornalismo do primeiro canal de TV a cabo de Foz do Iguaçu, onde cobriu a Câmara de Vereadores de Foz, como repórter especial.

Logo depois trabalhou como repórter e chefe da sucursal de Foz do Iguaçu do jornal O Estado do Paraná, por sete anos. Paralelamente, foi colaboradora do jornal O Estado de São Paulo. Foi convidada para trabalhar na Comunicação Social da Itaipu por duas vezes: em 97, quando era repórter, e depois em 2000, quando aceitou prestar serviço para a área. Em 2005 ingressou no quadro próprio e em 2010 foi promovida a gerente da Divisão de Imprensa. Escreveu para várias revistas do Paraná.

“MURALHA DA MORTE”

OS RAIVOSOS DO FACEBOOK & O TURBILHÃO IRRACIONAL

Se você quer garantir alguma sanidade em meio a um turbilhão irracional de desaforos e vitupérios políticos, evite fazer comentários no facebook.

ESTACA CRAVADA

Há uma tropa de cá e de lá disposta a cravar a estaca e, no extremo, enviar ameaças de morte a quem quer que não compactue de suas ideias.

BOMBARDEIO À VISTA

Isso não significa que você não possa publicar, em seu perfil ou em sua página, suas próprias opiniões ou ainda compartilhar notícias de imprensa. Mas prepare-se para o bombardeio.

CRISTÃOS X LEÕES – TUDO É UMA QUESTÃO DE TORCIDA

A imprensa costumava comparar a disputa política ora em curso no país como um FlaxFlu. Está mais para um jogo de uma torcida só entre cristãos e leões na era de Nero. Enquanto os romanos torciam para os leões, os cristãos faziam o mesmo. Achavam eles, nos primórdios do cristianismo que, assim, abreviavam o caminho da salvação. Então ficou chato.

AGORA, ANTES E MUITO ANTES

É inegável, por exemplo, que a Petrobras foi sangrada em bilhões de reais por gente ligada ao PT e a seus aliados. Ponto. É incontestável que o governo foi omisso agora, antes e muito antes diante do escândalo. Para não dizer cúmplice.

O NÓS E O ELES

Fatos, no entanto, são os últimos a serem levados em conta em uma polarização estimulada por governantes ao longo dos anos e agora levada a extremos – o famigerado “Nós” e “Eles”.

UNIVERSIDADES CONTAMINADAS

Esperava-se que diante das reações turbulentas e do “imbecilismo” em voga, as universidades fossem o local ideal para o debate democrático e imparcial. Que nada.

OS CARBONÁRIOS

Professores têm se mostrado carbonários na questão, recusando-se a aceitar qualquer argumento que não seja aquele que vislumbram: o da esquerda vitimizada. O da direita reacionária.

A CASTA

Vá lá, professores concursados estão garantidos pela estabilidade e pelas regalias estendidas ao funcionalismo público – no mais, um cidadão de primeira categoria numa sociedade em que grande maioria vive ameaçada pela sombra da falência e do desemprego.

A TURMA DO VEXAME

Mas, afinal, por que então acadêmicos sem estabilidade, comissionados, substitutos e professores da rede particular, se prestam a tal papel vexaminoso?

PROUNI PARA MESTRES

Será que esperam ser recompensados? Será que esperam a garantia do emprego? Será que anseiam que o ProUni, o programa do governo que garante bolsas a estudantes, também seja extensivo a eles? É bom lembrar: o ProUni foi criado para auxiliar universidades em decrepitude, o que é também um descalabro, e não mestres do sim senhor.

JOÃO ELÍSIO E CIDA, ENCONTRO DE “GRANDES PORTA-VOZES”

O ex-governador João Elísio Ferraz de Campos esteve na tarde de quarta-feira com a governadora Cida Borghetti, no Palácio Iguaçu, a quem levou seus votos de feliz administração.

João foi governador do Paraná substituindo José Richa, de quem era vice, em 1983.

Cida e João Elísio são dois dos 11 personagens “Grandes Porta-Vozes do Paraná” que receberão o diploma correspondente, na festa marcada para dia 25 de junho na Sociedade Garibaldi, comemorativa aos 10 anos de edição do meu livro “Vozes do Paraná, Retratos de Paranaenses”, que já retratou vida e obra de 234 personalidades locais. São homens e mulheres que estão fazendo a história do Paraná dos dias de hoje.

Naquela data será também lançado o número 10 de Vozes do Paraná, com parte da renda da noite em benefício das obras do Instituto Ciência e Fé de Curitiba.

DIRCEU COMPARA ERROS DO PT ‘COM OS DA IGREJA CATÓLICA’

Meio complicado entender a comparação que José Dirceu fez, em entrevista à Folha de São Paulo, sexta, 20, entre o PT e Lula com a Igreja Católica Romana. De qualquer forma ele até admitiu culpas do petismo, ao lembrar das “barbaridades” que a Igreja teria cometido ao longo da História, com as Cruzadas, a Inquisição e a herança de pedofilia: “Teríamos de prender todos os padres e Bispos do mundo”, cravou, para justificar: “Mas é a Igreja Católica Apostólica Romana…”

LIMPANDO BANHEIROS

Contou que manteve rápidas conversas na cadeia com Eduardo Cunha, a quem reconheceu um estudioso constante da Bíblia e que gasta muito do seu dia na cadeia lendo os processos a que responde. Uma vez ou outra falou com ele, disse.

Cunha e Dirceu igualaram-se aos outros presos do Centro Médico de Pinhais, lavando celas, corredores, corrimões, banheiros. No caso do petista dedicou-se muito à biblioteca da prisão.

Na ala dos presos da Lava Jato, explicou, a grande preocupação de todos é com a sarnas e pulgas. Por isso a ordem é limpeza máxima;

ARREPENDIMENTO

Dirceu reconhece que passou dos limites ao aceitar empréstimo de um empresário, Leo Pinheiro, para reformar uma casa sua, e não ter pago o empréstimo. Também disse se questionar hoje sobre os trabalhos de consultoria que prestou, geradores, admitiu, de suspeitas naturais: até onde a consultoria não estaria vinculada à função pública?

No resumo do resumo: acha que o PT cometeu uma série de erro, equívocos.

Preferiu, deduzo, comparar o PT no Governo com o papel da Igreja Católica. Como quem diz: cometeu muitos erros, mas é dona de incomensuráveis créditos.

A entrevista foi dada um dia antes de o TRF da Quarta Região confirmar a condenação de José Dirceu.

SUS DE BLUMENAU TEM NOVIDADE: “PRONTO MOBILE”

Como parte do processo de informatização das suas 90 unidades de saúde, a Prefeitura de Blumenau está inovando: o Pronto Mobile, um aplicativo desenvolvido para smartphone que visa facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde.

INTELIGENTE

Baseado na plataforma de Inteligência Artificial da GeneXus, o aplicativo permite aos usuários do SUS (Sistema Único de Saúde) do município o acesso a diversas informações, tais como prontuário, prescrições, histórico de vacinas, mapeamento das unidades de saúde e, futuramente, a possibilidade de agendamento de consultas eletivas médicas e odontológicas.