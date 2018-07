A Itaipu Binacional é a única empresa em destaque no High-level Political Forum on Sustainable Development (Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento Sustentável, em tradução livre), que está sendo realizado na sede das Nações Unidas (ONU), em Nova York, de 9 a 18 de julho.

A edição deste ano tem como tema “Transformação para sociedades sustentáveis e resilientes”. Um dos principais objetivos do encontro é avaliar o progresso das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), no mundo.

O Fórum Político de Alto Nível é a plataforma central da ONU para dar seguimento à Agenda 2030. Participam todos os estados-membros e agências especializadas do sistema ONU. Na edição deste ano do fórum, tem destaque especial os ODS 6 (água potável e saneamento), 7 (energia limpa e acessível), 11 (cidades e comunidades sustentáveis), 12 (consumo e produção sustentáveis), 15 (vida terrestre) e 17 (parcerias e meios de implementação).

A Itaipu participou ativamente das discussões nesta segunda-feira (9) e terça-feira (10), quando foram discutidos os ODS 6 e 7. A binacional é parceira estratégica do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU (Undesa) na promoção desses objetivos. A parceria tem destaque na capa do site do fórum.

Além disto, neste ano, 47 países apresentarão a Revisão Nacional Voluntária dos compromissos assumidos em relação aos ODS. Entre essas 47 nações, está o Paraguai. “A Itaipu se destaca pela parceria com a Undesa, que é uma das principais plataformas globais de promoção do nexo água-energia e suas interconexões com os demais ODS e a Agenda 2030”, afirmou o superintendente de Meio Ambiente da Margem Esquerda, Ariel Scheffer da Silva.

Além de Ariel, a empresa está sendo representada, nesta semana, pela assistente da Diretoria de Coordenação da margem direita, Maria Eugênia Corvalan.

Na próxima semana, participam o diretor-geral paraguaio, James Spalding, e a assessora de responsabilidade social da margem esquerda, Luciana Lobo. Para mais informações sobre o fórum e a parceria Itaipu-Undesa, consulte o site: https://sustainabledevelopment.un.org/hlpf/2018

