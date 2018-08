O prefeito Rafael Greca reuniu-se, na manhã desta segunda-feira (20/8), com técnicos do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) para discutir as alternativas e soluções que estão sendo aplicadas para a implantação do Bairro Novo da Caximba.

O projeto é uma intervenção de recuperação socioambiental que tem como ponto de partida a relocação de famílias que ocupam, de forma irregular, a Área de Proteção Ambiental (APA) situada no encontro das Bacias dos Rios Barigui e Iguaçu, no extremo sul de Curitiba.

Nesse ponto, em que a cidade faz limite com os municípios de Araucária e Fazenda Rio Grande (região metropolitana), há 1.147 famílias (cerca de 4.500 pessoas) vivendo em situação irregular e em condições insalubres que precisam ser reassentadas do território que ocupam para habitações regularizadas.

“Essa é uma prioridade do meu governo desde o primeiro dia de gestão”, destacou Greca. A conversa contou, ainda, com a participação do gerente geral da Região Metropolitana e Litoral da Sanepar, Antonio Carlos Gerardi.

“Estamos aqui para examinar o projeto que já foi encaminhado tanto para a Agência Francesa de Desenvolvimento quanto para o Banco Interamericano de Desenvolvimento e vamos fazer também a implementação no orçamento”, anunciou Greca, junto ao secretário do Governo Municipal e presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur.