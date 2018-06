Ippuc apresenta proposta de Lei de Zoneamento à Comissão da Câmara

Na tarde desta quinta-feira (7/6), uma equipe técnica do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc) apresentou à Comissão de Urbanismo da Câmara Municipal a nova proposta de Lei de Zoneamento, Uso e Ocupação do Solo (LZUOS) da cidade. O Projeto de Lei deverá ser encaminhado à Câmara de Vereadores até o fim deste mês e a previsão é que seja votado até o fim do ano. Para o dia 28 de junho está prevista a apresentação da proposta na reunião ordinária do Conselho da Cidade (Concitiba).

A apresentação desta quinta-feira (7/6) foi feita em reunião na Sala Cidade, do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), pelo coordenador da revisão da legislação Alberto Paranhos e a supervisora de Planejamento do Instituto, Rosane Valduga, com a presença do presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur; do presidente da Câmara Municipal Serginho do Posto; do presidente da Comissão de Comissão de Urbanismo, Hélio Wirbiski, e dos vereadores integrantes da comissão Mauro Bobato, Bruno Pessuti, Jorge Brandt (Goura) e Maria Manfron.

O líder do governo na Câmara Municipal, Pier Petruzziello, também participou da reunião, que também teve a presença de assessores do Ippuc e dos vereadores.

“A Lei de Zoneamento não é uma imposição das vontades do prefeito e do Ippuc sobre a cidade, mas sim fruto do desejo dos curitibanos manifestado em consultas públicas”, afirma o prefeito Rafael Greca.

São 234 artigos de uma legislação simplificada, alinhada às regras mundiais de urbanismo e aos interesses da cidade, com destaque ao fomento à habitação em áreas infraestruturadas e a geração de emprego e renda com a ampliação das áreas de uso para o comércio e serviços.

O Projeto de Lei de Zoneamento e Uso do Solo é a atualização do pacote de leis e decretos que compõem a Lei 9.800/2000. Em outubro de 2016, a administração anterior enviou uma proposta à Câmara que foi arquivada ao final da legislatura sem ter sido votada. Por determinação do prefeito Rafael Greca, o Ippuc montou uma força-tarefa para a atualização da Lei e a sua adequação ao Plano Diretor e ao plano de desenvolvimento proposto para a cidade.

Para o presidente da Câmara Municipal, Serginho do Posto, “foi um ato de responsabilidade e maturidade do prefeito ter retomado a atualização da Lei de Zoneamento”.

De acordo com o presidente do Ippuc, Luiz Fernando Jamur, foi possível corrigir o rito legal com ampla discussão com a sociedade. “O projeto foi maturado com subsídios das audiências públicas e a colaboração de todos os segmentos da cidade”.

No processo de revisão da Lei de Zoneamento foram feitas audiências públicas cobrindo todas as regionais da cidade e também workshop com a participação de lideranças de entidades de classe e de associações de moradores, profissionais de arquitetura e engenharia e vereadores. Mais de mil sugestões foram encaminhadas nas audiências e pela internet pelo portal da Lei de Zoneamento.

O vereador Pier Petruzziello ressaltou a ampla discussão da proposta feita pelo Ippuc. “O Instituto recebeu demandas de grupos e também individuais e avaliou todas”, disse.

“Ouvimos a todos que tinham que ser ouvidos e chegamos ao consenso em 98% dos pontos apresentados. O restante será debatido na Câmara”, observou o coordenador da revisão da lei, Alberto Paranhos.

O presidente da Câmara, Serginho do Posto, prevê que o Projeto de Lei deverá ser votado até o fim do ano. Ao dar entrada na Câmara, o projeto deve passar pelas comissões de Urbanismo e Meio Ambiente, depois serão feitas as audiências públicas.

“Não vamos fazer nada de maneira açodada. A discussão será ampla para que possamos contribuir para fazer a melhor legislação com a participação de todos”, definiu o presidente da Câmara.