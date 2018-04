IPDA prestigia posse de procurador-geral do Paraná

O diretor do IPDA – Instituto Paranaense de Direito Administrativo, procurador José Anacleto Abduch Santos, prestigiou a posse do novo procurador-geral de Estado, o Direito Processual Civil da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Sandro Kozikoski, em substituição a Paulo Sérgio Rosso, que ocupou o cargo por dois anos e meio. A solenidade aconteceu no dia 16 de abril ( segunda-feira), na sede da Procuradoria Geral do Estado do Paraná – PGE-PR, em Curitiba. “Tenho a certeza de que o professor Sandro Kozikoski atuará para aprimorar o trabalho da Procuradoria-Geral do Estado, considerada hoje uma das melhores procuradorias de estado do Brasil”, sublinhou o diretor do IPDA.

Agende-se

O IPDA lembra que, entre os dias 21 a 24 de agosto, realizará o XIX Congresso Paranaense de Direito Administrativo, na sede da OAB Paraná, em Curitiba. Agende-se! Mais informações em www.ipda.net.br ou ipda@efeitoeventos.com.br

APEP realiza Assembleia Geral

No dia 16 de abril (segunda-feira), a diretoria e os associados da APEP estiveram reunidos em Assembleia Geral Extraordinária para debater temas de importância para a entidade, como a situação do imóvel da sede junto à prefeitura de Curitiba e a proposta de alteração do estatuto, além de outros assuntos. No primeiro item da pauta, o presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, informou as irregularidades das construções da sede da APEP junto ao Departamento de Urbanismo da Prefeitura Municipal de Curitiba, que são a ausência de alvarás de construção e CVCO. Os presentes debateram os caminhos para a regularização, que exigirá realização de obras. Ao final, ficou decidido que a diretoria irá buscar, junto a escritório de arquitetura, esboços, ideias e alternativas para solucionar os problemas do deck e da casa anexa.

Fortalecendo a interiorização

O presidente da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (Abracrim), Elias Mattar Assad, esteve reunido no dia 16 de abril, com o representante regional da entidade em Foz do Iguaçu, o advogado Rogério Botelho e inúmeros criminalistas. O encontro foi realizado com o intuito de avançar com o projeto de interiorização da associação.

Lançada cooperativa de geração de energia

Lançada oficialmente em Curitiba, a Companhia de Energia Paraná 1 (PR1), do sistema Ecoperativa, é a primeira cooperativa de geração distribuída remota de energia elétrica do Paraná. A usina, em fase de construção na cidade de Fazenda Rio Grande, entrará em operação em janeiro de 2019, levando energia gerada por biomassa lenhosa para aqueles que aderirem à cooperativa. “É uma proposta que contribui para um mundo mais sustentável ao mesmo tempo em que garante a energia elétrica para os cooperados, um produto cada vez mais necessário no mundo de hoje”, comentou o presidente da PR1, Paulo Rabelo, durante o lançamento. A proposta foi idealizada pelos empresários Luiz Sperandio e Julio Cesar Giovannetti Netto, a partir das resoluções normativas nº 482/2012 e nº 687/2016 da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O evento, que aconteceu no Espaço Encontro da Amazônia, contou com a presença de interessados, investidores e parceiros.