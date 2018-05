IPDA participa de audiência pública

“Se faz urgente um novo diploma legal que trate das licitações. A Lei 8.666/93 precisa ser sepultada, pois está ultrapassada, arcaica e deveria ser aposentada por invalidez”. A declaração do presidente do IPDA – Instituto Paranaense de Direito Administrativo, Edgar Guimarães, foi feita durante a audiência pública sobre Projeto de Lei 6814/2017, que pretende modernizar e atualizar a Lei de Licitações vigente no país. O evento aconteceu na sede da OAB Paraná, em Curitiba, na manhã desta segunda-feira (23 de abril). Guimarães observou que o projeto de lei em discussão apresenta a virtude de incorporar diplomas que já tratam do tema, como a Lei do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) e a Lei do Pregão.

Reunião de diretorias

As diretorias da Caixa de Assistência dos Advogados e da OAB Paraná estiveram reunidas com a diretoria da OABPrev-PR, em 19 de abril, no Edifício Maringá, em Curitiba. Na ocasião foram apresentados números referentes ao crescimento do fundo de pensão dos advogados do Paraná, do qual a CAA/PR e a OAB são instituidoras, e também algumas mudanças que a entidade vem realizando no último ano. Um dos temas principais abordados discorreu sobre o futuro do fundo de pensão e a necessidade de uma gestão cada vez mais profissionalizada em resposta ao crescimento da entidade, a dinâmica do sistema de previdência complementar e a própria legislação.

APEP prestigia posse de novo procurador-geral

O presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, e a vice, Carolina Schussel, prestigiaram a solenidade de posse do novo procurador-geral do Estado do Paraná, Sandro Kozikoski, na sede da PGE-PR, em Curitiba. A cerimônia também foi acompanhada por diversos procuradores do Estado.

Reforma Processual Penal

O professor Jacinto Coutinho fala durante as atividades do Programa Brasileiro sobre Reforma Processual Penal, organizado pelo Centro de Estudos de Justiça das Américas (CEJA), órgão vinculado à Organização dos Estados Americanos (OEA). A iniciativa visa a capacitação de profissionais do direito – professores, delegados, juízes, promotores, defensores – em relação à proposta de reforma do sistema processual penal brasileiro. O Programa Brasileiro sobre Reforma Processual Penal do CEJA passou por Salvador no início do mês e após os trabalhos em Curitiba seguirá para Fortaleza.