Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 874,559 milhões na B3 no último dia 27. Naquela quinta-feira, o Ibovespa encerrou em alta de 1,71%, aos 80.000,09 pontos, com destaque para o acordo fechado pela Petrobras com autoridades do EUA para encerrar as investigações relacionadas à operação Lava Jato.

Em setembro, o saldo segue positivo em R$ 2,921 bilhões, resultado de compras totais de R$ 85,782 bilhões e vendas de R$ 82,861 bilhões.

Em 2018, o fluxo de recursos estrangeiros na B3 está negativo em R$ 67,248 milhões.