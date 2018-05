Internet da Copel amplia área de atuação

A Copel Telecom anunciou neste sábado (05) a ampliação, até o fim deste mês, da rede de fibra ótica de internet residencial para mais 16 cidades, todas no Noroeste. O anúncio foi feito na Expoingá, em Maringá, com a presença da governadora Cida Borghetti, do presidente da Copel, Jonel Iurk, e do presidente da Copel Telecom, Adir Hannouche.

Com a expansão dos serviços, a empresa passa de 64 para 80 cidades atendidas com internet residencial, ampliando em 20% sua área de atuação com o produto Copel Fibra. As novas cidades atendidas são Ivatuba, Marialva, Paiçandu, Ourizona, Floraí, São Jorge do Ivaí, Presidente Castelo Branco, Pitangueiras, Sabáudia, São Pedro do Ivaí, Atalaia, Flórida, Mandaguaçu, Iguaraçu, Ângulo e Nova Esperança.

“A infraestrutura de ponta para transmissão de dados contribui de modo inestimável para um salto no desenvolvimento econômico e social do Estado. É o mundo mais próximo das pessoas”, afirmou a governadora Cida Borghetti.

Embora grandes empresas dos municípios já contem com as soluções em conectividade da Copel Telecom, a nova rede possibilita oferecer internet em banda extra-larga para clientes residenciais e pequenas e médias empresas, com velocidades de transmissão de até 200 Mbps (megabits por segundo). A Copel lançou 360 km de cabos de fibras óticas para a expansão dos negócios no Noroeste.

“O Copel Fibra garante mais eficiência para o mercado corporativo e uma conexão mais estável para as residências. A região de Maringá tem cooperativas e é um polo universitário com alta demanda de tecnologia de ponta, como o nosso produto”, disse o presidente da Copel, Jonel Iurk.