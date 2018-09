O clima de confraternização e integração marcou o 2º Jogos da Advocacia do Paraná, realizado em Ponta Grossa, entre os dias 7 e 9 de setembro. Com a participação de comitivas de todas as regiões do Paraná, a competição reuniu cerca de 900 advogados, advogadas e dependentes para as disputas que aconteceram no Clube Princesa dos Campos. Foram quatro modalidades de competições: beach tênis, corrida, futebol masculino e voleibol masculino e feminino e contaram com a presença de advogados que participam dos projetos esportivos da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná do programa Saúde em Foco como Corrida Legal e Vôlei Legal.

Lançamento de livro

O jornalista Nilson Monteiro lança as crônicas “As cidades e seus cúmplices”, seu 13º livro de 216 páginas com a apresentação assinada pelo professor e escritor Marco Cremasco. Um livro afetuoso como define o autor. Natural de Presidente Bernardes (SP), Nilson se fez profissionalmente em Londrina, onde iniciou a carreira como jornalista. É membro da Academia Paranaense de Letras. O lançamento ocorreu na Sala Miguel Bakun, na Secretaria de Cultura do Estado, no dia 10 de setembro.

Pesquisa de satisfação

A avaliação dos advogados inscritos na OAB Paraná em relação aos projetos, serviços e benefícios oferecidos pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná atingiu um alto índice de aprovação, com 83% de satisfação. Os cerca de 7 mil profissionais da categoria que responderam à pesquisa de opinião, realizada pela entidade no mês de julho deste ano, atribuíram conceitos Excelente (15%), Muito Bom (30%) e Bom (38%) à qualidade dos serviços. Com participação de aproximadamente 11% do universo de advogados ativos, atualmente são 65,8 mil na Seccional paranaense, e embora sem rigor científico, a pesquisa apresenta um cálculo amostral eficiente, com indicadores numéricos confiáveis para representar a opinião do público total. Para o tamanho da amostra, com opiniões de advogados de diferentes idades e regiões do estado, o grau de confiança pode ser considerado de 95 a 99%.