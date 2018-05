Instabilidade faz governo cancelar leilões do Tesouro Direto

A instabilidade no mercado financeiro fez o Tesouro Nacional cancelar os leilões do Tesouro Direto – programa de venda de títulos públicos a pessoas físicas – na ça (29) e -feira (30). Em troca, o órgão fará leilões para recomprar ou trocar títulos de (28) a .

Em nota, o Tesouro informou que a medida tem por objetivo garantir o bom funcionamento do mercado de títulos públicos e de mercados correlatos, como o secundário, quando os títulos públicos trocam de mãos entre os investidores. Por meio dos leilões de recompra, o governo reduz a volatilidade do mercado ao recomprar papéis de investidores que querem embolsar os rendimentos acumulados antes do vencimento.

Foram cancelados os leilões de NTN-B (papel vinculado à inflação), que ocorre às ças-feiras, e os leilões de NTN-F (título prefixado) e de LTN (título corrigido pela Selic), às quartas. O Tesouro recomprará ou trocará NTN-F que vencerão em 2025, 2027 e 2029. As condições serão divulgadas no dia da realização do leilão na página do Tesouro Nacional na internet.

Com Ag. Brasil