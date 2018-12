Já estão abertas as inscrições para o Smart City Expo Curitiba 2019, que ocorre nos dias 21 e 22 de março, no Expo Barigui. Depois do sucesso do encontro deste ano, Curitiba voltará a sediar a edição brasileira do maior evento sobre cidades inteligentes do mundo.

O fórum internacional tem o apoio da Prefeitura e do Vale do Pinhão, o movimento do município e do ecossistema para levar a inovação para toda a cidade.

“Assim como na primeira edição, as startups curitibanas vão exibir soluções e produtos na Smart Plaza Vale do Pinhão, espaço destinado a promover o ecossistema de desenvolvimento da cidade”, antecipa Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura e responsável pela política de empreendedorismo da capital.

A expectativa para a edição de 2019 do evento é de receber mais de seis mil pessoas, entre representantes de 80 cidades brasileiras e de 25 cidades do exterior.

Os participantes terão acesso gratuito à área da feira após fazerem o cadastro no site. Já para a área de congresso, é necessário inscrição e a compra do passaporte para os dois dias.

O evento terá quatro temáticas principais: viabilizando tecnologias para cidades inteligentes; governança em cidades digitais; cidades criativas, sustentáveis e humanas; e planejando cidades inovadoras e inclusivas.

Entre as novidades estão a duplicação da área de exposição com soluções para cidades inteligentes e a ampliação da área de congresso, que sediará mais mostras paralelas e terá capacidade para 1,6 mil pessoas. Outra novidade serão as rodadas de negócios destinadas a empresários e executivos das mais diversas áreas. A parceria com a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) também será mantida para receber prefeitos de todo o Brasil no evento.

A iCities, empresa curitibana especializada em soluções para smart cities, é a responsável pela organização do Smart City Expo Curitiba em parceria com a Prefeitura. O fórum é chancelado pela FIRA Barcelona, consórcio público formado pela Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona, e que é o organizador do Smart City Expo World Congress, maior evento do mundo sobre cidades inteligentes, que ocorre todo ano em Barcelona.

Para fazer a inscrição e acessar a programação do congresso acessehttps://www.smartcityexpocuritiba.com/. O valor do primeiro lote de ingressos para o Congresso é de R$ 900 até o dia 31 de janeiro, de R$ 1.200 entre os dias 1º e 20 de março e de R$ 1.500 durante os dois dias do evento. Estudantes pagam meia entrada mediante comprovação.