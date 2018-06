O Sistema de Seleção Unificada (Sisu), plataforma que reúne vagas no ensino superior público, abre as inscrições nesta terça-feira, dia 12. Pode concorrer quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2017 e não zerou a redação. A inscrição deve ser feita pela internet, no endereço sisu.mec.gov.br. Ao todo, serão oferecidas 57.271 vagas no País em 68 instituições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.