Inscrições para casamento coletivo seguem abertas até o dia 16 de fevereiro

Seguem abertas até o dia 16 de fevereiro as inscrições para casamento coletivo, que será realizado no dia 23 de março, às 19h30, na Arena da Baixada. A cerimônia faz parte do calendário de aniversário dos 325 anos de Curitiba, que serão completados no dia 29 de março. O evento é uma ação do Programa Justiça no Bairro do Poder Judiciário do Estado do Paraná, em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc Senac PR, Prefeitura de Curitiba, Cartórios de Registro Civil e Clube Atlético Paranaense.

A ação é a garantia da verdadeira cidadania, sem custos, com facilidade e eficácia, por meio dos serviços do Programa Justiça no Bairro e Sesc cidadão. As uniões serão oficializadas por cartórios parceiros e testemunhadas por servidores municipais e voluntários que auxiliam nas cerimônias. “É com alegria que iremos oficializar milhares de casamentos, em um trabalho conjunto entre poderes e voluntários”, diz a desembargadora Joeci Camargo, coordenadora do programa Justiça no Bairro. Para a inscrição é necessária à apresentação da Carteira de Identidade, CPF, Certidão de Nascimento, comprovante de renda de até três salários mínimos por casal e comprovante de endereço.

Serviço:

Inscrições para Casamento Coletivo Civil

Data: até 16 de fevereiro

Locais:

Sesc Água Verde

Avenida República Argentina, 944 – Água Verde. Telefone: (41) 3340-2450

Sesc da Esquina

Rua Visconde Rio Branco, 969 – Centro. Telefone: (41) 3304-2222



Sesc Portão

Rua João Bettega, 770 – Portão. Telefone: (41) 3220-8000



Sesc São José dos Pinhais

Avenida Rocha Pombo 2864 – Águas Belas. Telefone: (41) 3586-5250



Mais informações: (41) 3304-2266 ou no CRAS mais próximo de sua residência