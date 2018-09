O prefeito Rafael Greca pediu a todas as pessoas que sonham empreender que invistam em capacitação e que busquem sempre criar soluções que melhorem o dia a dia da população. “Inovem, inventem seu emprego e vamos construir uma Curitiba cada vez mais inteligente”, resumiu ele, durante o lançamento do Bom Negócio – Vale do Pinhão, na noite desta quarta-feira (5/9), no Teatro Guaíra. A partir desta quinta-feira (6/9), o programa da Prefeitura começa a receber inscrições para a jornada de capacitação voltada a micro e pequenos empreendedores.

Para uma plateia de convidados que lotou o espaço cultural, no Centro da capital, o prefeito reforçou que o município busca cada vez mais apoiar os empreendedores que apostam em inovações que sejam compartilhadas dentro de um processo social.

“O município vem incentivando e fomentando esse ambiente de inovação da cidade com o Vale do Pinhão, o movimento de todas as áreas da Prefeitura e do ecossistema da capital para tornar Curitiba a cidade mais inteligente do país”, disse Greca, que estava acompanhado da primeira dama, Margarita Sansone, madrinha do novo programa.

“Graças à união das várias entidades que fazem parte do ecossistema de inovação da cidade, nossos empreendedores serão preparados para adotar uma nova cultura de negócio voltada à inovação, com uso da tecnologia como aliada do crescimento, adoção de gestões mais modernas e a aposta na economia criativa e colaborativa”, frisou o prefeito.

A cerimônia de lançamento contou com a presença de empreendedores, autoridades e representantes das 23 entidades parceiras do Bom Negócio – Vale do Pinhão.

Greca fez questão também de compartilhar com o público a conquista de Curitiba do título de cidade mais inteligente e conectada do país, segundo o ranking Connected Smart Cities 2018, divulgado na última terça-feira (4/9). A capital paranaense ultrapassou São Paulo e ficou em primeiro lugar no levantamento geral e também em três outras categorias (Por faixa populacional de mais de 500 mil habitantes, Região Sul e Governança).

“Inovação é nossa estratégia de governo”, afirmou ele, que foi muito aplaudido ao mostrar para a plateia os quatro troféus conquistados.

Saúde Já e Faróis

Greca lembrou ainda que a recuperação econômica do município vem possibilitando o desenvolvimento de muitas ações que estão melhorando o dia a dia da população, como o aplicativo Saúde Já, que permite ao usuário do posto de saúde agendar consulta pelo celular; e os Faróis do Saber e Inovação, espaços públicos makers, em que as crianças podem construir protótipos com impressora 3D.

“Somos uma Prefeitura que não dorme, que integra toda a Grande Curitiba com o Metrogeo (Sistema Metropolitano de Informações Georreferenciadas). Vamos implantar o Cartão Curitiba, que irá integrar todo o sistema de mobilidade da cidade; e a Muralha Digital, que irá permitir desde o monitoramento das cheias nos rios até o controle das ameaças da segurança pública”, salientou o prefeito.

Capacitação e educação

Antes de convidar Valdir Pipoqueiro para fazer a palestra Aprender e Empreender para Crescer, Greca pediu à primeira dama Margarita Sansone que inspirasse os empreendedores presentes com uma mensagem. Emocionada, ela reforçou o pedido do prefeito de que as pessoas invistam em capacitação e educação.

“Vocês não estão sós. Todos estão ao lado de vocês”, afirmou ela. Como madrinha do programa, a primeira dama foi homenageada e recebeu flores das mãos de Danielle Pereira Fausto, primeiro lugar na categoria MEI (Microempreendedor Individual) do Prêmio Empreendedora Curitibana 2017.

Também estavam presentes ao lançamento do Bom Negócio – Vale do Pinhão o vice-prefeito e secretário municipal de Obras Públicas, Eduardo Pimentel; o presidente da Câmara Municipal, vereador Serginho do Posto; a presidente da Fundação Cultural, Ana Cristina de Castro; e a secretaria municipal de Educação, Maria Silvia Bacila.

A cerimônia também teve discurso de Cris Alessi, presidente da Agência Curitiba, órgão ligado à Prefeitura e responsável pelo programa.