Inicia a Festa Sabores do Pinhão

O prefeito Rafael Greca abriu, neste sábado (30/6), a Festa Sabores do Pinhão. O evento gastronômico acontece na grande tenda armada na rua General Carneiro, ao lado do Mercado Municipal, até 8 de julho. Na feira, Greca lançou a estratégia de turismo de inverno “Rotas do Pinhão” para estimular o uso do fruto no preparo de pratos da culinária das diferentes etnias que formam o perfil da população curitibana.

“É com muita alegria que lanço nesse evento, que tem o gosto de Curitiba, a ideia do turismo de inverno Rotas do Pinhão. A partir de Curitiba, vamos ter pinhão no restaurante alemão, italiano, japonês, no meio do sushi e da polenta, pra ficar forte e ter a energia de vem da árvore mais linda da terra”, disse Greca.

O pediatra maringaense Renato Fernando Cazanti aproveitou a folga do estágio que veio fazer em Curitiba para passear na Festa Sabores do Pinhão e conhecer o tortei de abóbora com pinhão. “Gosto de conhecer comidas diferentes e esse prato chamou a minha atenção”, disse o médico.

Com sabor de pinhão: Assim como essa massa, os visitantes também podem saborear linguiça de pinhão, farofa de pinhão, sopa de pinhão com carne seca e os doces húngaros kurtos kalacs – cones de massa envolvidos em açúcar caramelizado onde são colocadas generosas bolas de sorvete de creme. Para o evento, conta a chef Ana Paula Lazier, foram criadas duas coberturas especiais para o doce: farofa de pinhão e amendoim triturados e calda de quentão. Quem quiser doses adicionais da bebida junina pode levar também ampolas que, espetadas no sorvete, liberam o líquido em temperatura ambiente dentro da massa.

Participaram da abertura do evento os secretários municipais do Abastecimento, Luiz Gusi, da Educação, Maria Sílvia Bacila Winkeler e o do Esporte, Emílio Trautwein; os vereadores Pier Petruzziello e Sérgio Balaguer; a presidente da Agência de Desenvolvimento do Turismo Regional (Adetur) e chef Jane Dissenha; além de representantes da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), da Fundação Cultural, do Instituto Municipal de Turismo e Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária Florestal (Embrapa).