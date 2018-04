Ingram Micro Brasil anuncia a oferta de serviços ITAD no país

A Ingram Micro Brasil, subsidiária do maior distribuidor mundial de tecnologia, anuncia a abertura de um centro ITAD (IT Asset Disposition) em São Paulo e passa a oferecer também soluções para empresas de todos os portes preocupadas com a sustentabilidade, em dar o destino adequado aos seus ativos de TI e com total segurança. São serviços de alta tecnologia para prolongar a vida útil de equipamentos, recuperá-los e reinseri-los no mercado ou na cadeia produtiva sob forma de insumos, quando são descartados, e soluções para eliminar dados de discos e drives quando não servem mais ao usuário, garantindo que seu conteúdo não caia nas mãos de pessoas não autorizadas. A operação na capital paulista é a primeira na América Latina e vem se somar a outros quatro centros de serviços ITAD da Ingram Micro em todo o mundo.

“A necessidade de realizar a logística reversa de equipamentos eletrônicos é universal, pois os recursos são finitos e é preciso agir para reduzir impactos ambientais, reutilizando e reciclando materiais. Com a nova operação ITAD, a Ingram irá prover uma solução completa a seus clientes, entregando equipamentos novos, mas também desmontando o parque antigo e cuidando de sua destinação com segurança, e incluindo serviços como o cancelamento total dos dados armazenados nos equipamentos antes que saíam da empresa”, diz Luis Lourenço, presidente da Ingram Micro Brasil.

Além de atender clientes que renovam seu parque instalado e precisam se desfazer dos equipamentos usados, através da operação ITAD a Ingram Micro também oferece serviços específicos como o gerenciamento do ciclo de vida de equipamentos de TI e a limpeza lógica onsite de dados nos equipamentos antes de seu transporte para o espaço high tech do ITAD. “Neste centro de serviços de alta tecnologia, tudo passa por sucessivos e exaustivos testes para identificar o que pode ser reaproveitado ou não”, diz Maurício Araújo, diretor de ITAD da Ingram Micro Brasil, lembrando que todos os parceiros da Ingram Micro neste processo são homologados e possuem os selos e certificações necessários.

Centro de Serviços de Alta Tecnologia

A oferta de serviços ITAD pela Ingram Micro ganhou impulso há cinco anos, quando a companhia adquiriu a CloudBlue Technologies, empresa norte-americana que atuava no setor desde 2001, com uma base de mais de mil clientes, em sua maioria nos Estados Unidos. Desde a aquisição, a operação ganhou escala global, usando a infraestrutura da Ingram Micro para levar os serviços a novos mercados internacionais.

“Nossas novas instalações em São Paulo são parte integrante do crescimento orgânico contínuo da Ingram Micro ITAD. Nos últimos quatro anos, abrimos 15 novos locais em todo o mundo para fornecer serviços de ITAD e de suporte ao ciclo de vida para clientes atuais e novos”, disse Todd Zegers, vice-presidente de ITAD & Logística Reversa da Ingram Micro.

No Brasil, a demanda por soluções que assegurem a destinação correta de equipamentos eletrônicos vem aumentando, não só por conta da conscientização geral sobre a importância de preservação do meio ambiente, mas também por razões legais. Em 2010, a lei nº 12.305/10 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que prevê a prevenção e a redução na geração de resíduos, tendo como proposta a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos e a destinação ambientalmente adequada dos rejeitos. A PNRS institui a responsabilidade compartilhada de fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos.

Em São Paulo, o centro ITAD já está em funcionamento, utilizando como base a estrutura de operações da Ingram Micro Brasil, que foi equipada com maquinários específicos e habilitada com licenças e certificações para oferta desses serviços. Novos investimentos serão feitos de acordo com o crescimento do negócio, a partir da demanda. “Com essa estrutura, dispomos de todos os requisitos para o tratamento e destinação de resíduos eletrônicos de forma compatível com as normas legais no Brasil e de acordo com as melhores práticas internacionais”, completa o diretor de ITAD da Ingram Micro Brasil.

Para mais informações sobre os serviços Ingram Micro ITAD, visite o website http://www.ingrammicroitad.com/.