Indústria paranaense ganha destaque na América Latina com máquinas de perfuração de poços

O maior recurso natural do mundo, a água, ocupa quase 70% da superfície do planeta. Porém, apenas 3% dessa água é doce, sendo que 2,5% está presa em geleiras. Somente 0,04% da água em todo mundo é potável, ou seja, com condições para consumo. O Brasil é um dos 10 países em todo mundo que concentra 60% dessa água doce.

Com tanta escassez de água no mundo e com tantas possibilidades que esse recurso renovável garante ao Brasil, tem sido criadas opções para aproveitar melhor a água. Consequentemente, técnicas para obter esse bem de forma natural também tem ganhado espaço.

Pensando nesse segmento, a NilBrasil Industrial, empresa de metalurgia e soluções industriais, localizada em São José dos Pinhais, no Paraná, investe no desenvolvimento de máquinas de perfuração de solo, com o objetivo de promover a criação de poços artesianos em áreas onde o solo possui um aquífero confinado, ou seja, há agua embaixo do solo.

De acordo com o diretor de produção da NilBrasil, Sérgio Rodak a iniciativa de desenvolver essa máquina surgiu após constatarem no mercado a necessidade de produtos nesse segmento. “Nós víamos a alta procura por máquinas que pudessem perfurar o solo, de forma mais prática e mais segura. Mas não havia opções assim no mercado. Então criamos os projetos e desenvolvemos três modelos, que são hidráulicos, e que requerem pouca prática para manuseio”, revela.

Além de tornar viável a produção de poços artesianos, que proporcionam água de qualidade em áreas rurais, tanto para uso doméstico quanto para uso na agropecuária, as perfuratrizes ainda criam uma grande oportunidade de negócio. Segundo Rodak, as máquinas de perfuração de solo da NilBrasil deram a oportunidade de criação de novos negócios. “Nós vendemos máquinas para todo o país e para a América Latina, também. Vimos que, com a crise, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e investiram seus recursos nesse segmento, principalmente no Nordeste e na área rural, onde há a necessidade de água e onde há locais que podem ter poços para extração de água”, afirma.

Modelos

A NilBrasil possui três modelos de máquinas hidráulicas de perfuração de solo. Utilizando água para ajudar no processo de perfuração, as máquinas são feitas sob encomenda e, além do aparelho, toda a orientação de uso e de como localizar terrenos com possibilidades de se encontrar água é inclusa. Os profissionais da NilBrasil prestam todo o acompanhamento e assessoria necessária, além de oferecer garantia da máquina e peças.

O modelo de perfuratriz P80 da NilBrasil tem 80 metros de haste, equipada com motor diesel 10 CV com partida elétrica, redução na subida e descida, swivel para água ou ar, trabalhando com martelete para romper rocha. Ela acompanha duas brocas, possui torre dupla, quatros pés niveladores, além de ser fixa em uma carreta com 2 eixos e freio, que já vai emplacada, podendo rodar pelas estradas do Brasil.

Já o modelo P50é uma perfuratriz de porte médio, fornecida com 50 metros de haste. O motor principal é de 7CV, movido à gasolina, que aciona uma bomba hidráulica em que há movimento de subida, descida e rotação horário e anti-horário. Também acompanha a carretinha emplacada, duas hastes específicas deste modelo, além do kit mangueira para acoplar a motobomba.

Para locais de difícil acesso, o modelo PPTNil da NilBrasil é o ideal. A máquina é portátil, sendo possível o deslocamento por lugares estreitos com no mínimo 80 centímetros de largura. É o modelo ideal para mini poços, possui um carrinho para a torre de 2,5 metros e outro carrinho para o conjunto da bomba. A venda dessas máquinas é feita mediante encomenda, e a empresa aceita BNDES.

