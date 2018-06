Indústria de transformação do PR é a 3ª maior do País

O Paraná vem ganhando espaço na renda industrial do País. Segundo a Pesquisa Industrial Anual (PIA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a indústria de transformação do Estado é a terceira maior do Brasil, ficando atrás apenas de São Paulo e Minas Gerais. Os dados, compilados pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico Social (Ipardes), apontam que o Paraná passou da quarta à terceira posição no ranking nacional em um ano.

As informações têm como base o Valor da Transformação Industrial (VTI), que foi de R$ 78,9 bilhões em 2016 (último dado disponível). O Estado foi responsável por 8,13% VTI do Brasil contra 7,90% do ano anterior, se posicionando à frente do Rio Grande do Sul (8,10%) e Rio De Janeiro (7,02%).

Segundo o levantamento, a diferença entre o VTI do terceiro e do quarto colocado no ranking é de R$ 248 milhões. Já a diferença entre o valor do Paraná e do Rio de Janeiro é de R$ 10,8 bilhões.

DIVERSIFICAÇÃO

O diretor-presidente do Ipardes, Julio Suzuki Júnior, explica que a variável em questão corresponde ao valor agregado da indústria, sendo o principal indicador que mede a dimensão do setor nas unidades da federação e no país.

“É interessante observar que, embora seja amplamente conhecido pela produção agrícola, o Paraná ficou à frente de estados importantes no âmbito da indústria de transformação. Isso demonstra a diversificação econômica do Estado, que, sem dúvida, amplia as possibilidades de desenvolvimento”, completou.

DESTAQUES

O Paraná abriga a segunda maior indústria de alimentos do país. Em 2016, o VTI do setor atingiu R$ 24 bilhões, o que correspondeu a 11,6% do total nacional, abaixo apenas da participação de São Paulo (33,2%).

A indústria automotiva paranaense respondeu por 14,4% da renda nacional do setor, também na segunda colocação do país. Já no caso da indústria madeireira, a liderança coube, mais uma vez, ao Paraná, com um VTI de R$ 3,2 bilhões, equivalente a 30,6% do valor agregado pelo segmento em âmbito nacional.

O Estado também ocupa posição de destaque nos setores de edição e impressão, material elétrico e móveis, com o terceiro lugar no ranking nacional. “Mesmo diante de um contexto de crise nacional, vigente em 2016, o Paraná apresentou diferenciais importantes, derivados das politicas de desenvolvimento do Estado e da competência dos empresários industriais locais”, finaliza Suzuki Júnior.