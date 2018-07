A indústria de produtos lácteos Piracanjuba anunciou que vai investir R$ 80 milhões na construção de uma unidade no município de São Jorge d’Oeste, no sudoeste do estado. A apresentação do projeto será feita no próximo dia 22 de agosto na própria cidade de São Jorge d’Oeste. A Piracanjuba é uma das cinco maiores indústrias do país no ramo de laticínio. O diretor da Piracanjuba, César Helou, destacou que ainda não foi definido o tamanho da planta que será construída no sudoeste paranaense.

O prefeito de São Jorge d’Oeste, Gilmar Paixão (PDT) está muito satisfeito com o anúncio da instalação da indústria no município. Ele destacou que São Jorge produz 39 milhões de litros de leite por ano e cerca de 130 mil toneladas de grãos. “Um grande número de empregos diretos será criado quando a unidade estiver em funcionamento”, destacou o prefeito.

O diretor da Piracanjuba esteve na cidade e recebeu a escritura dos terrenos de 48 hectares que foram adquiridos para a construção da unidade. Sobre a produção da fábrica no sudoeste paranaense, César Helou disse apenas que a empresa fez uma carta de intenções prevendo uma produção mínima de beneficiamento de 600 mil litros de leite por dia, mas que tal quantidade poderá aumentar.

Região tem grande produção de leite

São Jorge d’Oeste é um município de quase 10 mil habitantes, fica a 454 km de Curitiba, tendo sua economia baseada na agricultura, sendo um grande polo de produção de leite. No município fica situada a Usina de Salto Osório, a terceira maior do sul do Brasil. Já existem outras indústrias funcionando por lá empresas de vestuário e a fabricante de extintores de incêndio Mocelin.

A Piracanjuba é uma indústria de produtos lácteos, fundada em 1955 no município goiano de Piracanjuba. A partir de 1986, a indústria mudou-se para Bela Vista de Goiás e expandiu a sua atuação. A indústria é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e possui unidades de beneficiamento e produção em: Maravilha (SC), Dr. Maurício Cardoso (RS), Governador Valadares (MG), Itapetininha (SP), Sulina (PR), além da unidade em Bela Vista de Goiás (GO).